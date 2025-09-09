MP में जल्द दौड़ेगी 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन', भोपाल को मिलेगी सौगात, जानिए प्लान
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में जल्द दौड़ेगी 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन', भोपाल को मिलेगी सौगात, जानिए प्लान

Vande Bharat Sleeper Train: मध्य प्रदेश को जल्द ही 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन' की सौगात मिल सकती है, बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले इस ट्रेन की शुरुआत राजधानी भोपाल से हो सकती है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 09, 2025, 03:21 PM IST
एमपी में जल्द चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
एमपी में जल्द चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

Bhopal Vande Bharat Train: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सुविधा मध्य प्रदेश से मिलने वाली है. माना जा रहा है कि दिवाली से पहले ही दिल्ली से पटना के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सितंबर में ही चलाई जा सकती है, इसके बाद राजधानी भोपाल और अहमदाबाद के लिए भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी है. जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत भोपाल से हो सकती है. बता दें कि इससे पहले एमपी की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन भी यही से शुरु हुआ था. रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं. 

भोपाल से दिल्ली के बीच चल सकती है ट्रेन 

बताया जा रहा है कि पहले रेलवे ने यह योजना थी कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सबसे पहले भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलाई जाएगी, लेकिन अब नई दिल्ली-भोपाल मार्ग पर चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देश की दूसरी ट्रेन होगी।,वहीं दिल्ली से अहमदाबाद के लिए ट्रेन मार्ग अभी अंतिम रूप में नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह सेवा जयपुर के रास्ते शुरू हो सकती है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मकसद रात के सफर को आरामदायक और बेहतर बनाना है. इस नई सेवा से करीब 1000 किलोमीटर दूर बसे शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. माना जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना से ही अब पहली ट्रेन की शुरुआत होगी. 

ये भी पढ़ेंः MP में रेलवे ने बढ़ाई स्पेशल ट्रेनों की संख्या, भोपाल में रुकेगी यह बड़ी गाड़ियां

भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश के यात्रियों में भी इस सेवा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है. एमपी के लोगों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के आने से राजधानी दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदायक सफर का लाभ मिलेगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में संसद में बताया कि चेन्नई की इंटेग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के 10 सेट तैयार किए जाएंगे. इसके साथ ही फैक्ट्री में 50 अतिरिक्त वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के सेट का उत्पादन भी शुरू हो चुका है. 

एमपी में चल रही पांच वंदे भारत

मध्य प्रदेश में फिलहाल पांच वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जबकि देश में फिलहाल करीब 150 चेयरकार वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं. लेकिन सरकार ने रात के सफर को आरामदायक बनाने के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन करने का प्लान बनाया था, जो एक अलग तरह का अनुभव देश के यात्रियों के लिए होगा. इसलिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के संचालन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. 

ये भी पढ़ेंः त्योहार से पहले हवाई सफर महंगा, भोपाल-इंदौर के लिए 4500 की टिकट पहुंची 14500 तक

;