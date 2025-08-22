भोपाल से लखनऊ के बीच चलने वाली 'वंदे भारत' से जुड़ी बड़ी खबर, स्वीकार हुआ यह प्रस्ताव

Bhopal Lucknow Vande Bharat: भोपाल से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन जल्द शुरू हो सकता है. लेकिन इससे पहले इस योजना से जुड़ी एक और बड़ी खबर है. वंदे भारत ट्रेन के संचालन से पहले उसके कोच बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है. जिससे यात्रियों को और ज्यादा राहत मिलेगी. यह ट्रेन अब 20 कोच के साथ संचालित की जाएगी, जबकि पहले इस रूट पर 16 कोच की वंदे भारत ट्रेन संचालित करने का फैसला किया गया था. रेलवे बोर्ड ने भोपाल रेल मंडल की मांग पर 4 अतिरिक्त कोच जोड़ने की स्वीकृति दे दी है, इससे यात्रियों को ज्यादा सीटों की सुविधा मिलेगी और लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या से राहत मिलेगी. हालांकि अभी भोपाल और लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन के संचालन की तारीख सामने नहीं आई है.

अगस्त के अंत तक आ सकती है सूचना

सूत्रों के मुताबिक भोपाल से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की आधिकारिक अधिसूचना अगस्त माह के आखिरी सप्ताह तक जारी हो सकती है. अधिसूचना जारी होने के बाद ट्रेन का टाइम टेबल, किराया, स्टॉपेज सबकुछ जल्द सामने आएगा. माना जा रहा है कि यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलाई जा सकती है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए अहम साबित हो सकती है. भोपाल और लखनऊ के बीच लंबे समय से एक ट्रेन चलाए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब रेलवे ने इसके संचालन के लिए मंजूरी दे दी है. वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सबसे तेज, सुरक्षित और आरामदायक ट्रेनों में से एक मानी जाती है, जिसमें यात्रियों को अच्छी सुविधाएं दी जाती है. वहीं अब भोपाल से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में कोच का समय भी बढ़ गया है जो यात्रियों की सुविधा देगा.

बता दें कि भोपाल और लखनऊ के बीच 585 किलोमीटर की दूरी है, ऐसे में वंदे भारत ट्रेन की औसत स्पीड को देखते हुए यह सफर 7 से 8 घंटे के बीच में पूरा हो सकता है. यह ट्रेन यात्रियों को न केवल समय की बचत कराएगी, बल्कि दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक तौर पर भी अहम रहेगी. दरअसल, इस रूट पर अभी पर्याप्त ट्रेन नहीं हैं. खासकर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान भारी भीड़ के चलते सीटें मिलना मुश्किल हो जाता था, ऐसे भोपाल से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन यात्रियों के लिए अहम है.

