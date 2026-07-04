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बुरे फंस गए जीतू पटवारी! वीर भारत न्यास के सचिव ने भेजा 5 करोड़ का मानहानि नोटिस, जानिए मामला

Jitu Patwari News: मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं. वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी ने जीतू पटवारी को 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है. आइए जानते हैं, कि यह पूरा मामला क्या है.

Written ByRanjan BhagatEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 04, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:17 PM IST
बुरे फंस गए जीतू पटवारी! वीर भारत न्यास के सचिव ने भेजा 5 करोड़ का मानहानि नोटिस, जानिए मामला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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