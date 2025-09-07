MP की पंचायतों में खुलेगा 'सब्जी मार्ट', किसानों की बढ़ेगी आय, मिलेगा ज्यादा पैसा
MP की पंचायतों में खुलेगा 'सब्जी मार्ट', किसानों की बढ़ेगी आय, मिलेगा ज्यादा पैसा

MP News: मध्य प्रदेश को अब सब्जी उत्पादन में नंबर वन बनाने के लिए एमपी में नई पहल शुरू होने वाली है, मध्य प्रदेश की 100 पंचायतों में सब्जी मार्ट खोलने की तैयारी की जा रही है, जिससे सब्जियां सीधे घर तक पहुंचेगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 07, 2025, 06:56 AM IST
सब्जी उत्पादन में एमपी को नंबर वन बनाने की तैयारी
सब्जी उत्पादन में एमपी को नंबर वन बनाने की तैयारी

MP Vegetable Production: मध्य प्रदेश की सब्जियों को अब गांवों से शहर तक जल्दी पहुंचाने की प्लानिंग पर काम किया जा रहा है. क्योंकि सब्जी उत्पादन के मामले में भी मध्य प्रदेश को नंबर वन बनाने की कोशिश शुरू हो गई है. मध्यप्रदेश सरकार किसानों को उनके ही गांव में स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है, अब प्रदेश की बड़ी पंचायतों में 'सब्जी मार्ट' खोले जाएंगे, जहां स्थानीय किसान सीधे अपनी सब्जियां बेच सकेंगे, यह पहल छोटे और मझोले सब्जी उत्पादकों को बाजार मुहैया कराने और उनकी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है. जिससे सबसे ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश में सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को होगा. 

एमपी के इन जिलों से शुरुआत 

मध्य प्रदेश में सब्जी मार्ट करीब 100 पंचायतों में खुलेंगे. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से यह योजना लागू होगी, जिसके लिए नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन और नरसिंहपुर जिलों को चुना गया है, इन जिलों में अभी तक 5,000 से ज्यादा सब्जी उत्पादक किसानों की पहचान की जा चुकी है. पंचायतों में सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और मार्ट के लिए पंचायत स्तर पर ही जगह तय की जा रही है. खास बात यह है कि इस योजना के लिए सरकार ने अलग से कोई फंड आवंटित नहीं किया है, बल्कि पंचायतों की मौजूदा संरचनाओं का ही उपयोग किया जाएगा. जैसे सीहोर जिले की बीरपुर पंचायत में लगने वाला अस्थायी बाजार अब एक स्थायी स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा. 

सब्जी विस्तार योजना 

बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले से ही 'सब्जी विस्तार योजना' चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी या अधिकतम 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है, इस योजना में भिंडी, लौकी, कद्दू, गिलकी, टमाटर और ककड़ी जैसी फसलें शामिल हैं. अब सरकार इस योजना को और व्यापक बनाते हुए दो बड़े बदलाव करने जा रही है, जिसमें सब्जियों की फसल सूची में और भी फसलें जोड़ी जाएंगी, वहीं किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए पंचायत स्तर पर सब्जी मार्ट विकसित किए जाएंगे. ताकि किसानों की आय बढ़ सके और उनकी सब्जियां भी समय से मंडी में पहुंच जाए. 

थोक सब्जियां खरीदी जाएगी 

सरकार की योजना सिर्फ स्थानीय बाजार तक ही सीमित नहीं है, अब सब्जी मार्ट के माध्यम से थोक विक्रेताओं को गांव से सीधे सब्जियां खरीदने की सुविधा दी जाएगी, जिन्हें नजदीकी शहरों में भेजा जाएगा. इसके लिए एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल सकें और शहरी उपभोक्ताओं को ताजी सब्जियां उपलब्ध हो सकें, इससे किसानों को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा. बता दें कि उद्यानिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश देश के टॉप सब्जी उत्पादक राज्यों में शामिल जरूर है, लेकिन अभी तक पहले स्थान पर नहीं पहुंच सका है, राज्य में प्याज, फूलगोभी, मटर, ककड़ी और मिर्च उत्पादन में देश में दूसरे नंबर पर है, जबकि पत्तागोभी और कद्दू उत्पादन में तीसरे और भिंडी-लौकी में चौथे स्थान पर है.

