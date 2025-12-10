भोपाल-राजगढ़ के लोग ध्यान दें: पार्वती नदी से नहीं गुजरेंगे वाहन, ब्रिज पर पहले से है रोक

Bhopal Rajgarh Border: एमपी प्रशासन ने भोपाल-राजगढ़ बॉर्डर पर पार्वती नदी पर बने कच्चे रास्ते से अब वाहन नहीं गुजरेंगे. यहां से सभी तरह के वाहन निकलने पर रोक लगा दी गई है. जबकि नदी पर बना 50 साल पुराना ब्रिज 11 महीने पहले ही धंस चुका है, जिससे यहां कई दिनों तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रही थी. बाद में यहां कच्चा और टेम्प्रेरी रास्ता बना दिया गया था, जिस पर से वाहनों का निकलना शुरू हो गया था. लेकिन अब सुरक्षा के लिहाज से इस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहां भी हादसा होने का डर बना रहता है. प्रशासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है.

कच्चा रास्ता रास्ता असुरक्षित

भोपाल के एडीएम अंकुर मेश्राम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्टॉपडैम के पास बने कच्चे वैकल्पिक मार्ग पर भारी वाहनों के चलने से यह भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकता है. ऐसे में यहां से वाहनों का निकलना असुरक्षित माना जाता है, जिससे यहां भी हादसों की आशंका बनी रहती है. इसलिए पार्वती नदी पर नया पुल तैयार होने तक भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और उल्लंघन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी, इसलिए यहां से वाहनों के नहीं निकलने दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं.

वाहन धंसने का डर

बता दें कि जनवरी 2024 में रुनाहा ब्रिज का एक हिस्सा धंसने के बाद बैरसिया प्रशासन ने उसे बंद कर दिया था. कुछ दिनों बाद स्टॉपडैम का पानी खाली करवाकर अस्थायी रास्ता बनाया गया था, जिससे सभी प्रकार के वाहन गुजरने लगे थे.लेकिन बारिश के दौरान स्टॉपडैम भर गया और कच्चा मार्ग जलमग्न हो गया था. हाल ही में पानी कम होते ही कई वाहन चालक जोखिम उठाते हुए इस मार्ग से गुजरने लगे. इसी दौरान एक बस तिरछी फंस गई, जबकि एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पानी में उतर गई. गनीमत रही कि सभी सवार सुरक्षित बच गए. इसके बावजूद कई वाहन चालक रास्ते की गहराई का अंदाज़ा लगाए बिना उतर जाते हैं और हादसे का खतरा बढ़ जाता है.

कई जिलों के लिए अहम था ब्रिज

रुनाहा का यह ब्रिज भोपाल और राजगढ़ के अलावा गुना, विदिशा, शिवपुरी, अशोकनगर, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन और आगर-मालवा के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। यह आगरा–बंबई राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ता है. ब्रिज ठीक स्थिति में था, तब रोजाना डेढ़ से दो लाख लोग इस मार्ग से गुजरते थे. वर्तमान में यह संख्या घटकर 8 से 10 हजार प्रतिदिन रह गई है. जबकि अब यहां वाहनों का पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है. पार्वती नदी पर अब वाहन नहीं गुजरेंगे.

