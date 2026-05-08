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कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी, मंत्री विजय शाह को SC से झटका, सरकार को मुकदमे पर जल्द फैसला लेने के निर्देश

MP News-कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को राहत देने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट नहीं है. इस मामले में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है. साथ ही कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की.

 

Written By  Arvind Singh|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 08, 2026, 07:56 PM IST
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कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी, मंत्री विजय शाह को SC से झटका, सरकार को मुकदमे पर जल्द फैसला लेने के निर्देश

Vijay Shah Controversial Statement Case-कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान के चलते विवाद में फंसे मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट कोई रियायत देने के पक्ष में नहीं .। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने में राज्य सरकार की ओर से हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से कहा है कि वह इस पर जल्द फैसला ले.

'अब बहुत देरी हो चुकी'-SC
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि सरकार को दो हफ्ते पहले ही फैसला लेना चाहिए था. अब बहुत देरी हो चुकी है. अब हमारे आदेश का पालन कीजिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT ने मामले की जांच की थी. SIT ने विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी.

'तारीफ करने चाहते थे विजय शाह'
सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विजय शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण था. लेकिन शायद उनका इरादा कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ करने का था, लेकिन वह अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाए और गलत बयान दे बैठे. हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह उनकी निजी राय है, यह मध्य प्रदेश सरकार का आधिकारिक पक्ष नहीं है.

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विजय शाह को लेकर SC सख्त
सुप्रीम कोर्ट सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील से सहमत नजर नहीं आया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक राजनेता के नाते उन्हें बखूबी मालूम है कि एक महिला अधिकारी की तारीफ सही तरह से कैसे की जाती है. जस्टिस बागची ने कहा कि SIT रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के बयान देना विजय शाह की पुरानी आदत रही है. विजय शाह के वकील ने भी कहा कि शाह अपने बयान के अगले ही दिन माफी मांग चुके है, लेकिन कोर्ट इस दलील से भी संतुष्ट नहीं हुआ.

विवाद किस बयान को लेकर है?
कर्नल कुरैशी उन सेना अधिकारियों में शामिल थीं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' की जानकारी  प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को दी थी. आरोप है कि सोफिया कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विजय शाह ने एक कार्यक्रम में कहा था 'जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा किया, उन्हें सबक सिखाने के लिए हमने उनकी ही एक बहन को भेजा'. इस बयान पर काफी विवाद हुआ. लोगों ने इसे एक सेना की अधिकारी और उनके धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी के रूप में लिया. 

विजय शाह को राहत नहीं 
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस को विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया. उस आदेश के खिलाफ विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया. विजय शाह की ओर से माफी भी मांगी गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नामंजूर करते हुए SIT के गठन का आदेश दिया.

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