सीधी के नए कलेक्टर होंगे विकास मिश्रा, गुना एसपी बनीं हितिका वसल; सीएम के एक्शन के बाद आदेश जारी

Sidhi New Collector: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने रविवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. दरअसल, सीधी और गुना जिलों में नए मुखियाओं की तैनाती कर दी है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, विकास मिश्रा को सीधी जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है, वहीं गुना जिले की कानून व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी अब तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी हितिका वसल को सौंपी गई है. यह आदेश सीएम मोहन यादव के एक्शन के बाद जारी किया गया है. बता दें कि औचक निरीक्षण के दौरान सीएम को कई खामियां मिलीं थीं. उसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया.

बता दें कि सीधी के नए कलेक्टर विकास मिश्रा 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले वे मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर सचिव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे. प्रशासनिक हलकों में उनकी छवि एक सुलझे हुए और सक्रिय अधिकारी की रही है. सीधी जैसे संवेदनशील जिले में उनकी नियुक्ति इस बात का संकेत है कि सरकार वहां विकास कार्यों की गति और जनसुनवाई को लेकर काफी गंभीर है. अब विकास मिश्रा के सामने चुनौती होगी कि वे मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले की व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द पटरी पर लाएं और आम जनता का भरोसा जीतें.



कौन हैं हितिका वसल?

वहीं, गुना जिले की नई पुलिस अधीक्षक (SP) बनाई गई हितिका वसल 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. इससे पहले वे इंदौर में 15वीं वाहिनी विसबल में सेनानी के पद पर तैनात थीं. गुना में पिछले कुछ समय से चल रही खींचतान और हालिया विवादों के बीच हितिका वसल की नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है. सीएम ने साफ कर दिया है कि पुलिसिंग में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसे में नई एसपी के कंधों पर अपराधियों में खौफ और आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.



किसे कहां भेजा गया ?

इस फेरबदल में सीधी के निवर्तमान कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को मंत्रालय में अपर सचिव बनाया गया है, जबकि गुना के निवर्तमान एसपी अंकित सोनी को पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर भेजा गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन नियुक्तियों के जरिए यह कड़ा संदेश दिया है कि जो अधिकारी फील्ड में ईमानदारी और मुस्तैदी से काम करेंगे, उन्हें ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी. फिलहाल, दोनों जिलों के लोग नए अधिकारियों से बेहतर तालमेल और समस्याओं के त्वरित समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल

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