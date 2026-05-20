ट्विशा शर्मा केस: कांग्रेस सांसद ने अमित शाह-सीएम मोहन को लिखा पत्र, NCW ने भी लिया संज्ञान

Twisha Sharma Case Update: ट्विशा शर्मा मामला पूरे देश में चर्चा में आ गया है. इस मामले में भोपाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और जांच शुरू हो चुकी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखा है. उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है. वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी ट्विशा शर्मा मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. जबकि भोपाल में बुधवार को रिटायर्ड सैनिकों ने बाइक रैली निकालकर मामले में जांच की मांग की है.

विवेक तन्खा ने लिखा पत्र

ट्विशा शर्मा के मामले में लगातार नया खुलासा होता जा रहा है. घटना को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है. इस बीच विवेक तन्खा ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है.उनका कहना है कि ट्विशा शर्मा का मामला अब तक जिस तरह से सामने आया है. उस हिसाब से ट्विशा शर्मा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए. उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और एमपी के सीएम मोहन यादव को भी पत्र लिखा है. .

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राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान

ट्विशा केस में अब जांच पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सीधी नजर है, आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है. जिसमें तत्काल निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए गए हैं. जबकि सात दिन में रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने एफआईआर की धाराओं, आरोपी पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी, पासपोर्ट जब्ती, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक सबूतों पर की गई कार्रवाई की है. पीड़िता के परिवार को किसी भी तरह की धमकी या दवाब से सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए गए हैं. बता दें कि ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में 11 मई के दिन मौत हुई थी. लेकिन अब तक ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है.

रिटायर्ड सैनिकों ने निकाली रैली

ट्विशा शर्मा मामले को लेकर भोपाल में रिटायर्ड सैनिकों ने बाइक रैली भी निकाली है. पूर्व सैनिकों का कहना है कि ट्विशा को न्याय मिलना चाहिए. जबकि उसकी ससुराल की तरफ से मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं. पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पा रही है. जबकि ड्रग्स लेने जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं. पूर्व सैनिकों ने भोपाल शहर के लाल परेड ग्राउंड में प्रदर्शन किया और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी #JusticeForTwisha तेजी से ट्रेंड कर रहा है. यह मामला पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है. ट्विशा के परिजनों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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