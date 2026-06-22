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PM मोदी का विजन, CM मोहन का मिशन; 'वोकल फॉर लोकल' से 'ग्लोबल फॉर लोकल' बना MP

मिशन GYAN यानी गरीब-युवा-अन्नदाता-नारी शक्ति, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर किसी शब्द पर जोर दिया है तो वो है आत्मनिर्भर भारत. प्रधानमंत्री मोदी की इसी लाइन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चल रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 22, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:44 PM IST
PM मोदी का विजन, CM मोहन का मिशन; 'वोकल फॉर लोकल' से 'ग्लोबल फॉर लोकल' बना MP

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