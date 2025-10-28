Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2978209
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में आज से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखें तैयार; यहां जानें पूरा प्रोसेस

MP Voter List Verification: मध्य प्रदेश में आज से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन (SIR प्रक्रिया) की शुरुआत हो गई है. 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर वोटर्स का सत्यापन करेंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में आज से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखें तैयार; यहां जानें पूरा प्रोसेस

MP Voter List Verification SIR: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करने के लिए वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस आज से शुरू हो गया है. इस ज़रूरी अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर वोटरों का वेरिफिकेशन करेंगे. इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए वोटरों को 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. वोटर लिस्ट को SIR (स्पेशल इंटीग्रेटेड रिविज़न) प्रोसेस के तहत पूरी तरह अपडेट किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बिहार की तर्ज पर MP में होगा SIR सर्वे, आज रात से ही वोटर लिस्ट होगी फ्रीज

 

Add Zee News as a Preferred Source

7 फरवरी 2026 को जारी होगी फाइनल लिस्ट
मध्य प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO घर-घर जाकर वोटर्स का सत्यापन करेंगे. परिवार का कोई सदस्य भी वोटर की गैरमौजूदगी में उसे वेरिफाई कर सकता है. कैंपेन में डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे और छूटे हुए नाम जोड़े जाएंगे. गलत जानकारी देने पर एक साल की जेल या जुर्माना हो सकता है. नई बहू और 18 साल से कम उम्र के युवा वोटर लिस्ट में शामिल हो सकेंगे. वोटर लिस्ट को SIR प्रोसेस के तहत पूरी तरह अपडेट किया जाएगा. फाइनल लिस्ट 7 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी और वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: MP News: 100 से ज्यादा CM हेल्पलाइन में झूठी शिकायतें, अब ऐसे लोगों की खैर नहीं, तैयार हो रही लिस्ट

 

ये 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखें तैयार
वोटर वेरिफिकेशन के दौरान पहचान और पते के वेरिफिकेशन के लिए कई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है. इनमें शामिल हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली या पानी का बिल, बैंक पासबुक, सरकारी कर्मचारी का सर्विस ID कार्ड, स्टूडेंट ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, और पोस्ट ऑफिस या सरकारी डिपार्टमेंट से जारी कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट.

एसआईआर क्या है?
SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. यह वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाने वाला एक प्रोसेस है. इसमें 18 साल से ज़्यादा उम्र के एलिजिबल वोटर्स को जोड़ा जाता है, और इनएलिजिबल वोटर्स – जिनकी मौत हो गई है, जो दूसरे पते पर चले गए हैं, या जो डुप्लीकेट वोटर हैं उन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है. साथ ही वोटर लिस्ट में नाम और पते की गलतियों में भी सुधार किया जाता है.

TAGS

mp newsbhopal news

Trending news

chhatarpur news
बागेश्वर धाम में समोसे के खौलते तेल में गिरा 2 साल का बच्चा, बचाने दौड़ी दादी जलीं
mp news
PM आवास योजना में लूट! सिर्फ दीवारें खड़ी, न छत,न दरवाज़ा...ठेकेदार पैसे लेकर गायब
mp news
MP में अब दवाओं पर QR कोड सिस्टम, स्कैन करें और जानें कौन-सी कंपनी ने बनाई दवा
jabalpur news
चलती ट्रेन में टीचर की बेरहमी से हत्या, मामा ससुर ने 30 से ज़्यादा बार घोंपा चाकू
jhabua news
शक की सुई मुड़ी और... हत्यारा बॉयफ्रेंड गिरफ्तार! पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा
bhopal news
कोलार में बनेगी सीमेंट-कांक्रीट फोरलेन सड़क! 31 अक्टूबर को होगा भूमिपूजन
bhopal news
इंस्टाग्राम के वर्क फ्रॉम होम ऑफर में कोलार की गृहणी फंसी, गंवाए 11 लाख रुपये
Bilaspur News
छठ पूजा को लेकर बिलासपुर में बवाल; छत्तीसगढ़िया संगठनों ने क्यों जताया विरोध?
baloda bazar breaking news
प्रेमी ने प्रेमिका की बेरहमी से की हत्या, ऐसे बॉयफ्रेंड क्यों बन जाते हैं खतरनाक?
chhattarpur news
बेटे की शादी के लिए 50 हजार में खरीदी दुल्हन! सुहागरात पर घूंघट उठाते ही उड़े होश