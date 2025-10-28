MP में आज से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखें तैयार; यहां जानें पूरा प्रोसेस

MP Voter List Verification SIR: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करने के लिए वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस आज से शुरू हो गया है. इस ज़रूरी अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर वोटरों का वेरिफिकेशन करेंगे. इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए वोटरों को 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. वोटर लिस्ट को SIR (स्पेशल इंटीग्रेटेड रिविज़न) प्रोसेस के तहत पूरी तरह अपडेट किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बिहार की तर्ज पर MP में होगा SIR सर्वे, आज रात से ही वोटर लिस्ट होगी फ्रीज

Add Zee News as a Preferred Source

7 फरवरी 2026 को जारी होगी फाइनल लिस्ट

मध्य प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO घर-घर जाकर वोटर्स का सत्यापन करेंगे. परिवार का कोई सदस्य भी वोटर की गैरमौजूदगी में उसे वेरिफाई कर सकता है. कैंपेन में डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे और छूटे हुए नाम जोड़े जाएंगे. गलत जानकारी देने पर एक साल की जेल या जुर्माना हो सकता है. नई बहू और 18 साल से कम उम्र के युवा वोटर लिस्ट में शामिल हो सकेंगे. वोटर लिस्ट को SIR प्रोसेस के तहत पूरी तरह अपडेट किया जाएगा. फाइनल लिस्ट 7 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी और वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: MP News: 100 से ज्यादा CM हेल्पलाइन में झूठी शिकायतें, अब ऐसे लोगों की खैर नहीं, तैयार हो रही लिस्ट

ये 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखें तैयार

वोटर वेरिफिकेशन के दौरान पहचान और पते के वेरिफिकेशन के लिए कई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है. इनमें शामिल हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली या पानी का बिल, बैंक पासबुक, सरकारी कर्मचारी का सर्विस ID कार्ड, स्टूडेंट ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, और पोस्ट ऑफिस या सरकारी डिपार्टमेंट से जारी कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट.

एसआईआर क्या है?

SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. यह वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाने वाला एक प्रोसेस है. इसमें 18 साल से ज़्यादा उम्र के एलिजिबल वोटर्स को जोड़ा जाता है, और इनएलिजिबल वोटर्स – जिनकी मौत हो गई है, जो दूसरे पते पर चले गए हैं, या जो डुप्लीकेट वोटर हैं उन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है. साथ ही वोटर लिस्ट में नाम और पते की गलतियों में भी सुधार किया जाता है.