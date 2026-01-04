Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3063165
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

इंदौर हादसे के बाद भोपाल में अलर्ट, 138 पॉइंट पर पानी लीकेज दुरुस्त, 258 वॉटर सैंपल्स की जांच, दावा-सभी नमूने मानकों पर खरे

Testing of water samples In Bhopal: इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भोपाल में पानी की सप्लाई को लेकर सतर्कता बरती जा रही है.  नगर निगम ने टीम ने शहर के अलग-अलग हिस्सों से पानी के सैंपल लिए और उनकी जांच की. टीम का दावा है कि सभी जगहों पर पानी की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार पाई गई है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 04, 2026, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI जनरेटेड इमेज
AI जनरेटेड इमेज

Water Leakages Repaired In Bhopal: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद प्रदेशभर में हड़कंप मचा हुआ है. इस घटना के बाद राजधानी भोपाल में भी घरों में सप्लाई होने वाले पानी को लेकर चिंता बढ़ गई है. भोपाल के कई इलाकों से गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. जिसको देखते हुए नगर निगम की टीमें सक्रिय हो गई और शहर के कई स्थानों से जल के नमूने लेकर परीक्षण किया गया. 

नगर निगम के जलकार्य विभाग की टीमों ने शनिवार को शहर के अलग-अलग 258 स्थानों से पानी के नमूने एकत्रित कर उनकी जांच की. परीक्षण के बाद यह दावा किया गया है कि सभी नमूनों में जल की गुणवत्ता मानकों से अनुरूप पाई गई है.

138 जगहों पर पाइप लाइन लीकेज दुरुस्त

Add Zee News as a Preferred Source

विभागीय अमले ने 138 जगहों पर पाइप लाइनों में पाए गए लीकेज को दुरुस्त किया, साथ ही बड़ी पानी की टंंकियों और सम्प टैंकों की साफ-सफाई भी कराई गई.
इसके अलावा जल आपूर्ति से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज 13 शिकायतों और महापौर हेल्पलाइन के माध्यम से मिली 5 शिकायतों का भी निगम की टीमों ने संतोषजनक समाधान किया. 

महापौर मालती राय ने अधिकारियों को दिए निर्देश 

भोपाल की महापौर मालती राय ने शहर में जल आपूर्ति को लेकर सख्ती दिखाई है. उन्होंने सभी जूनियर इंजीनियरों, असिस्टेंट इंजीनियरों और सुपरवाइजरों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए है. इसके साथ ही सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी पूरे मामाले पर लगातार निगरानी रखने को कहा, ताकि कहीं भी दूषित पानी की आपूर्ति न हो. महापौर मे निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी आदेश जारी किए हैं. 

भोपाल में पानी की गुणनत्ता पर नजर 

शनिवार को नगर निगम की टीम फील्ड में एक्टिव रहीं और पानी में गंध, रंग, स्वाद, बचा हुआ क्लोरीन, pH, टर्बिडिटी और बैक्टीरिया लेवल की जांच की. जांच में पता चला कि बचे हुए क्लोरीन का लेवल तय लिमिट के अंदर था और बाकी सभी पैरामीटर भी तय स्टैंडर्ड के हिसाब से थे. नगर निगम के अनुसार 31 दिसंबर से शहर के सभी जोन में कुल 721 जगहों से पानी के सैंपल लिए गए और उनकी जांच की गई और सभी मामलों में पानी की क्वालिटी संतोषजनक पाई गई है.

ये भी पढ़ें : इंदौर में जल तांडवा पर सियासी संग्राम, भागीरथपुरा में आमने-सामने आए कांग्रेस-बीजेपी कार्यकर्ता, चूड़ियां फेंकी, काले झंडे दिखाए

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsBhopal Municipal Corporationwater supply

Trending news

bhopal news
इंदौर हादसे के बाद भोपाल में अलर्ट, 138 पॉइंट पर पानी लीकेज दुरुस्त...
sagar news
6 महीने से नहीं मिली सैलरी, हड़ताल की राह पर सफाईकर्मी; इस दिन बंद रहेगा काम
MP farmers
एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी! इजराइल, ब्राजील जैसे विकसित देशों में भेजेगी सरकार
Pandit Pradeep Mishra
कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने भगवान शिव से की RSS की तुलना, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल
ujjain news
न कोर्ट-कचहरी...न सीएम हेल्पलाइन, न्याय के लिए शनि देव के दरबार पहुंचा किसान
mp news
स्कॉर्पियो रोककर झोलाछाप डॉक्टर को कार से उतारा,बीच सड़क पर चाकुओं से गोदकर की हत्या
mp news
दीवार कैसे नहीं गिरेगी? मजिस्ट्रेट और युवक में हुआ विवाद, ढहा दिया अवैध निर्माण
PM Shri School News
पीएम श्री स्कूल में आवारा कुत्ते का आतंक, प्रार्थना के बाद छात्रों को बनाया निशाना
raigarh news
ऐसा पार्टनर किसी को न दे भगवान! शक के चलते तेजधार हथियार से उतारा मौत के घाट
Indore contaminated water case
इंदौर त्रासदी में 16 मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, दिग्विजय सिंह ने की ये डिमांड