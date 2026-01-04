इंदौर हादसे के बाद भोपाल में अलर्ट, 138 पॉइंट पर पानी लीकेज दुरुस्त, 258 वॉटर सैंपल्स की जांच, दावा-सभी नमूने मानकों पर खरे

Water Leakages Repaired In Bhopal: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद प्रदेशभर में हड़कंप मचा हुआ है. इस घटना के बाद राजधानी भोपाल में भी घरों में सप्लाई होने वाले पानी को लेकर चिंता बढ़ गई है. भोपाल के कई इलाकों से गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. जिसको देखते हुए नगर निगम की टीमें सक्रिय हो गई और शहर के कई स्थानों से जल के नमूने लेकर परीक्षण किया गया.

नगर निगम के जलकार्य विभाग की टीमों ने शनिवार को शहर के अलग-अलग 258 स्थानों से पानी के नमूने एकत्रित कर उनकी जांच की. परीक्षण के बाद यह दावा किया गया है कि सभी नमूनों में जल की गुणवत्ता मानकों से अनुरूप पाई गई है.

138 जगहों पर पाइप लाइन लीकेज दुरुस्त

विभागीय अमले ने 138 जगहों पर पाइप लाइनों में पाए गए लीकेज को दुरुस्त किया, साथ ही बड़ी पानी की टंंकियों और सम्प टैंकों की साफ-सफाई भी कराई गई.

इसके अलावा जल आपूर्ति से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज 13 शिकायतों और महापौर हेल्पलाइन के माध्यम से मिली 5 शिकायतों का भी निगम की टीमों ने संतोषजनक समाधान किया.

महापौर मालती राय ने अधिकारियों को दिए निर्देश

भोपाल की महापौर मालती राय ने शहर में जल आपूर्ति को लेकर सख्ती दिखाई है. उन्होंने सभी जूनियर इंजीनियरों, असिस्टेंट इंजीनियरों और सुपरवाइजरों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए है. इसके साथ ही सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी पूरे मामाले पर लगातार निगरानी रखने को कहा, ताकि कहीं भी दूषित पानी की आपूर्ति न हो. महापौर मे निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी आदेश जारी किए हैं.

भोपाल में पानी की गुणनत्ता पर नजर

शनिवार को नगर निगम की टीम फील्ड में एक्टिव रहीं और पानी में गंध, रंग, स्वाद, बचा हुआ क्लोरीन, pH, टर्बिडिटी और बैक्टीरिया लेवल की जांच की. जांच में पता चला कि बचे हुए क्लोरीन का लेवल तय लिमिट के अंदर था और बाकी सभी पैरामीटर भी तय स्टैंडर्ड के हिसाब से थे. नगर निगम के अनुसार 31 दिसंबर से शहर के सभी जोन में कुल 721 जगहों से पानी के सैंपल लिए गए और उनकी जांच की गई और सभी मामलों में पानी की क्वालिटी संतोषजनक पाई गई है.

