नए साल के रंग में भंग न डाल दे मौसम, जानें कैसा रहेगा मध्य प्रदेश में मौसम; अभी जान लें, फिर करें न्यू ईयर के वेलकम की तैयारी

MP weather on New Year: नए साल के जश्न में मौसम रंग में भंग डाल सकता है. प्रदेश में कड़ाके की ठंड और बढ़ता कोहरा लोगों की तैयारियों में बाधा बन सकता है. कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है. सुबह और शाम को घना कोहरा छाए रहने से यात्रा और आउटडोर कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है. ऐसे में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की योजना मौसम को ध्यान में रखकर करने की सलाह दी गई है.
Weather conditions on New Year: कुछ ही दिनों में नया साल दस्तक देने वाला है, नए साल की जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौसम आपकी जश्न की योजनाओं पर कितना असर डाल सकता है? मध्य प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. घने कोहरे और शीतलहर लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. मौसम निभाग की चेतावनी के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक ठंडी हवाएं और कोहरा के असर देखने को मिल सकता है, जो आपके न्यू ईयर जश्न को प्रभावित कर सकता है. इसलिए अब ही मौसम का हाल लें और उसी के हिसाब से अपनी तैयारियां करें.
मध्य प्रदेश में कोहरा का असर दिखने लगा है. प्रदेश का उत्तरी हिस्सा कोहरे की चपेट में है. ग्वालियर, रीवा, सागर-जबलपुर संभाग के कई जिलों में जिलों में कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार 27 दिसंबर को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव हो रहा है. 2-3 दिन में एमपी में इसका असर दिखेगा यानी प्रदेश में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड से होगी. ऐसे में सर्दी और कोहरे की मार आपके उत्सव के आनंद में खलल डाल सकती है.
मौसम को देखकर करें पार्टी प्लान
कोहरे के कारण कई ज़िलों में विज़िबिलिटी बहुत कम देखी जा रही है, जिससे ड्राइवरों को दिन में भी हेडलाइट्स जलानी की सहाल दी गई है. विशेषज्ञों ने लोगों से सावधानी बरतने और अपने आउटडोर प्लानिंग में मौसम की स्थिति को ध्यान में रखने की सलाह दी है. ठंड और कोहरे की वजह से सड़क यात्रा में परेशानी हो सकती है, इसलिए ड्राइव या यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है. न्यू ईयर के जश्न की तैयारी करते समय ठंड और कोहरे को ध्यान में रखते हुए ही आयोजन करें, ताकि उत्सव का आनंद बिना किसी परेशानी के लिया जा सके.
पचमढ़ी रहा सबसे ठंडा
प्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है. पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 3.6°C दर्ज किया गया है, जो प्रदेश का सबसे ठंडा रहा. इसके अलावा अन्य शहरों में भी रात का पारा 10°C से नीचे दर्ज किया गया. ग्वालियर 7°C, इंदौर 7.5°C, भोपाल 8.4°C, राजगढ़ 5°C में दर्ज किया गया.
