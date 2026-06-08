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Bhopal Gwalior Mausam Update : मध्य प्रदेश में भले ही अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी हो, लेकिन जून की शुरुआत से ही प्री मानसून बारिश का दौर जारी है. प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश देखने को मिल रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है. रविवार को मौसम का मिजाज बदला रहा. भोपाल समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने सोमवार के लिए ग्वालियर, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी समेत कई जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान जताया है.
मौसम विभाग ने आज ग्वालियर समेत राज्य के लगभग आधे हिस्से में आंधी-तूफान, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. IMD ने 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए 30-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है.
ग्वालियर में पारा पहुंचेगा 43°C
मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर में पिछले दो दिनों में जिले में तापमान 3.7°C बढ़ा है. आने वाले चार-पांच दिनों में तापमान 43°C तक पहुंच सकता है. ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है. हालांकि, 11 जून से एक नया 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय होने वाला है. इससे मौसम में बदलाव आएगा और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. वहीं 12 जून से इलाके में बादल छाने और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बढ़ जाएगी. रविवार को दिन का तापमान 41.6°C और रात का तापमान 28.6°C रहा. शनिवार की तुलना में दिन का तापमान 1.2°C और रात का तापमान 2.6°C ज्यादा था.
भोपाल का मौसम
रविवार को भोपाल समेत कई जिलों में एक इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने भोपाल, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर समेत करीब कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है. इन जिलों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
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