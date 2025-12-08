Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

इटारसी-भोपाल-बीना से गुजरने वाली यह स्पेशल ट्रेन बंद, इस वजह से रेलवे ने लिया फैसला

Cherlapalli Nizamuddin Train Cancelled: इटारसी-भोपाल-बीना से गुजरने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को भारतीय रेलवे ने बंद कर दिया है, यह ट्रेन अगे आदेश तक बंद रहने वाली है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:50 PM IST
यह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन बंद
यह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन बंद

MP Special Train Cancelled: भारतीय रेलवे ने इटारसी-भोपाल-बीना से गुजरने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को फिलहाल बंद करने का फैसला किया है, बताया जा रहा है कि कम यात्री भार के चलते रेलवे ने चरलापल्ली-निजामुद्दीन (दिल्ली) से चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को अगले आदेश तक के लिए निरस्त कर दिया है, यानि यह ट्रेन फिलहाल बंद रहेगी, क्योंकि यात्रियों की संख्या कम हो रही थी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है. रेलवे की तरफ से यह जानकारी जारी कर दी गई है, ऐसे में यात्री अपने प्लान आगे से अलग तरह से बनाए. 

भोपाल मंडल से गुजरती थी

कम यात्री संख्या के कारण रेलवे प्रशासन ने वाया भोपाल संचालित साप्ताहिक स्पेशल गाड़ी संख्या 07021/22 चरलापल्ली-हजरत निजामुद्दीन-चरलापल्ली को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है, यह कदम यात्रियों की घटती संख्या और परिचालन संबंधी समीक्षा के बाद उठाया गया है. रेलवे के मुताबिक, यह विशेष ट्रेन चरलापल्ली से 8 दिसंबर 2025 और हजरत निजामुद्दीन से 10 दिसंबर 2025 से आगे की सूचना तक निरस्त रहेगी. यह ट्रेन भोपाल मंडल से होकर गुजरते हुए इटारसी, भोपाल और बीना जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकती थी. जिसके कारण मध्य प्रदेश के कई यात्रियों के लिए यह एक उपयोगी विकल्प मानी जाती थी. 

ये भी पढ़ेंः 1867 में बना MP का यह रेलवे स्टेशन, बन रहा वर्ल्ड-क्लास, मिलती हैं 4 बड़ी रेल लाइन

बताया जा रहा है कि यात्रियों की लगातार कम होती संख्या की वजह से यह फैसला लिया गया है. जिसके बाद रेलवे ने इसकी संचालन लागत और मांग के आधार पर इस ट्रेन को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है. 

फिर कर सकते हैं चालू 

रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय स्थायी नहीं है, भविष्य में यदि यात्री भार बढ़ता है या आवश्यकता महसूस होती है, तो ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू किया जा सकता है. रेलवे ने कहा है कि फिर से संचालन को लेकर किसी भी प्रकार के अपडेट की जानकारी समय-समय पर आधिकारिक माध्यमों के जरिए दी जाएगी, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो. ट्रेन रद्द होने से उन यात्रियों पर असर पड़ सकता है, जो दक्षिण भारत और दिल्ली के बीच यात्रा के लिए इस मार्ग का उपयोग करते थे. रेलवे ने प्रभावित यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा योजना बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखें और उपलब्ध अन्य विकल्पों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें. 

ये भी पढ़ेंः MP में टला बड़ा रेल हादसा: अचानक से आमने-सामने आ गए दो इंजन, कुछ लोग घायल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

