चुटकियों में खत्म होगा कमर दर्द! न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से भी मिलेगा छुटकारा, भोपाल एम्स में TMS थेरेपी शुरू

Bhopal AIIMS TMS Therapy: मध्य प्रदेश से भोपाल एम्स में पहली बार टीएमएस थेरेपी की शुरूआत की गई है. इस तकनीक का उपयोग उन मरीजों में किया जाता है, जो लंबे समय से कमर दर्द या फिर लो बैक पेन से परेशान रहेत हैं. ऐसे मरीजों को बिना सर्जरी के लंबे समय तक दर्द से राहत मिल सकती है. उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो सकती है.

वहीं भोपाल एम्स के फिजियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संतोष वाकोड़े से मिली जानकारी के मुताबिक, टीएमएस थेरेपी पूरी तरह से गैर आक्रामक है. इसमें मस्तिष्क और नसों के नेटवर्क को चुंबकीय तरंगों से सक्रिय किया जाता है. यह मांसपेशिओं और नसों की गतिविधियों को बेहतर बनाता है. जिसके चलते दर्द में राहत मिल सके. वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि यह तकनीक पुराने से पुराने दर्द के इलाज के लिए काफी बेहतर मानी जाती है. इससे सर्जरी की जरूरत को काफी हद तक घटा सकती है.

इससे सुरक्षित इलाज

बता दें कि भोपाल एम्स में पहली बार सरकारी टीएमएस लैब का निर्माण किया गया है. यह राज्य के मरीजों को आधुनिक और सुरक्षित इलाज का विकल्प देती है. वहीं डॉक्टर वाकोड़े ने कहा कि आने वाले समय में इस तकनीक को और मरीजों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे. इसके साथ ही अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में भी इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है.

ऑपरेशन का डर नहीं

एक्सपर्ट का कहना है कि टीएमएस थेरेपी से पुराने कमर दर्द वाले मरीजों की जिंदगी में सुधार आएगा और उन्हें दिनचर्या में आसानी होगी. इस तकनीक के जरिए मरीजों को केवल दर्द से राहत ही नहीं मिलेगी, बल्कि मांसपेशियों और नसों की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा. इसके अलावा चूंकि यह सर्जरी नहीं है, इसलिए मरीजों को ऑपरेशन और उसकी जटिलताओं का डर नहीं रहेगा.

