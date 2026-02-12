भारत बंद का MP में कितना असर? जानें आज क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद, यहां है पूरी डिटेल

Bharat Bandh in MP: 12 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया हैं. मध्यप्रदेश में भी इसका असर देखा जाएगा, हालां कि आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी. भारत बंद के दौरान क्या क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा, यहां जाने के लिए पूरी खबर पढ़े.
Effect of Bharat Bandh in MP: संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है. यह बंद भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समक्षौते, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है. भारत बंद का असर मध्यप्रदेश में भी देखने को मिलेगा.
इस दौरान सरकारी और नीजी बैंक, बीएसएनएल, बीमा कंपनियां और डाक कार्यालय प्रभावित होंगे. हालांकि रेल परिवहन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने की संभावाना है. हड़ताल में ट्रेड यूनियन के संयुक्त मोर्चे आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, सेवा, बैंक, बीमा, केंद्रीय कर्मचारी, बीएसएनएल के संगठल सदस्य हड़ताल में शामिल होंगे.
कुछ ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर दिखेगा असर
भोपाल में इस हड़ताल का समर्थन करने के लिए होशंगाहाद रोड स्थिच डाक भवन के सामने सभी कर्मतचारी इकट्ठा होंगे. इसरे पहसे यहां रैली और सभी भी आयोजित की जाएगी. इस हड़ताल के कारण बैंक, बीमा, डाक और बीएसएनएल सेवाओं के साथ-साथ कुछ ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर भी बंद का असर पड़ने की संभावना है.
बैंके 6000 से ज्यादा ब्रांच पर असर पड़ेगा
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है. इससे मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट बैंकों की 6000 से ज्यादा ब्रांच पर असर पड़ेगा. ज़्यादातर में स्टाफ की कमी होगी, जिससे कामकाज लगभग बंद हो रहेगा.
खुले रहेंगे स्कूल और कॉलेज
बंद का असर स्कूल और कॉलेजों पर नहीं पड़ेगा. भोपाल और राज्य में मार्केट बंद करने को लेकर कोई अपील नहीं की गई है. ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर असर पड़ सकता है.
इन सेवाओं पर नहीं होगा बंद का असर
