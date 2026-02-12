Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3106528
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भारत बंद का MP में कितना असर? जानें आज क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद, यहां है पूरी डिटेल

Bharat Bandh in MP: 12 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया हैं. मध्यप्रदेश में भी इसका असर देखा जाएगा, हालां कि आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी. भारत बंद के दौरान क्या क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा, यहां जाने के लिए पूरी खबर पढ़े.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत बंद का MP में कितना असर? जानें आज क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद, यहां है पूरी डिटेल

Effect of Bharat Bandh in MP: संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है. यह बंद भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समक्षौते, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है. भारत बंद का असर मध्यप्रदेश में भी देखने को मिलेगा. 

इस दौरान सरकारी और नीजी बैंक, बीएसएनएल, बीमा कंपनियां और डाक कार्यालय प्रभावित होंगे. हालांकि रेल परिवहन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने की संभावाना है. हड़ताल में ट्रेड यूनियन के संयुक्त मोर्चे आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, सेवा, बैंक, बीमा, केंद्रीय कर्मचारी, बीएसएनएल के संगठल सदस्य हड़ताल में शामिल होंगे.

कुछ ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर दिखेगा असर 
भोपाल में इस हड़ताल का समर्थन करने के लिए होशंगाहाद रोड स्थिच डाक भवन के सामने सभी कर्मतचारी इकट्ठा होंगे. इसरे पहसे यहां रैली और सभी भी आयोजित की जाएगी. इस हड़ताल के कारण बैंक, बीमा, डाक और बीएसएनएल सेवाओं के साथ-साथ कुछ ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर भी बंद का असर पड़ने की संभावना है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बैंके 6000 से ज्यादा ब्रांच पर असर पड़ेगा
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है. इससे मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट बैंकों की 6000 से ज्यादा ब्रांच पर असर पड़ेगा. ज़्यादातर में स्टाफ की कमी होगी, जिससे कामकाज लगभग बंद हो रहेगा.

खुले रहेंगे स्कूल और कॉलेज

बंद का असर स्कूल और कॉलेजों पर नहीं पड़ेगा. भोपाल और राज्य में मार्केट बंद करने को लेकर कोई अपील नहीं की गई है. ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर असर पड़ सकता है.

इन सेवाओं पर नहीं होगा बंद का असर

  • सभी इमरजेंसी हेल्थ सर्विस आसानी से चलती रहेंगी.
  • एम्बुलेंस और फायर सर्विस में कोई रुकावट नहीं आएगी.
  • भारत बंद का हवाई यात्रा पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है. 
  • बैंक ब्रांच बंद हो रहेंगी, लेकिन डिजिटल ट्रांज़ैक्शन और ATM चालू रहेंगे.
  • मेडिकल स्टोर और जरूरी हेल्थ सर्विस भी खुली रहेंगी.
  • प्राइवेट ऑफिस भी खुले रहेंगे.

ये भी पढ़ें: बाबा महाकाल की नगरी में खुलेगा आयुर्वेदिक AIIMS, CM मोहन यादव ने किया ऐलान, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bharat bandmp newsbhopla news

Trending news

municipal employee
एमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात, यात्रा भत्ते पर बड़ा फैसला...
bharat band
भारत बंद का MP में कितना असर? जानें आज क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद
mp live news
MP Breaking News: CM करेंगे क्षमता संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ, भारत बंद का MP में भी असर, पढ़ें 12 फरवरी की टॉप खबरें
Latest Ujjain News
बाबा महाकाल की नगरी में खुलेगा आयुर्वेदिक AIIMS, CM मोहन यादव ने किया ऐलान...
mp news
भांजे की शादी में पत्नी संग नाच रहे थे मामा, पानी पीने गए और गिर पड़े, पलभर में मौत
Ujjain News Hindi
कार ने मारी टक्कर, खिलौने जैसे 3 हिस्सों में बिखरा ट्रैक्टर; 5 सकेंड में हुआ हादसा
chhattisgarh news
वसूली का सबसे निराला तरीका, 1.5 करोड़ फंसे तो रथ पर लगा दी देनदारों की फोटो, जानिए
mp news
बागेश्वर धाम में गूंजेगी शहनाई, 302 बेटियों को उपहार के साथ मिलेगी 30 हजार की FD
ashok nagar news
MP के नामी व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी! कहा- गलतफहमी मत पालना...
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, किसानों को मिला बड़ा तोहफा