Bank Holiday on Ram Navami: MP में राम नवमी की सरकारी छुट्टी कब? बैंक, स्कूल-कॉलेज, ऑफिस... क्या-क्या रहेंगे बंद

Bank Holiday on Ram Navami: मध्यप्रदेश में इस साल राम नवमी (Shri Ram Navami) 26 मार्च से शुरू हो रही है. नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे से शुरू होगी, इसलिए कई जगहों पर इस दिन त्योहार मनाया जाएगा. हालांकि, सरकारी कामकाज और बैंकिंग कार्य के लिए सरकारी अवकाश 27 मार्च 2026 शुक्रवार को घोषित किया गया है. इस दिन राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बैंक शाखाएं, स्कूल-कॉलेज और अधिकांश शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

सरकारी अवकाश होने के कारण इस दिन बैंक, स्कूल-कॉलेज, सरकारी और निजी कार्यालय लगभग बंद रहेंगे. बता दें कि पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 बजे शुरू होगी और 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर राम नवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी. पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:13 बजे से दोपहर 1:41 बजे तक रहेगा. मध्याह्न काल जिसे भगवान राम के जन्म का समय माना जाता है दोपहर 12:27 बजे होगा. इस लिए सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में 27 मार्च को छुट्टी घोषित किया गया है.

दो दिन में निपटा लें सारे काम

इस साल राम नवमी की छुट्टी 27 मार्च शुक्रवार को है. ऐसे में बैंकिंग के जुड़े सभी काम आज 25 मार्च और गुरूवार 26 मार्च तक निपटा लें, ताकि छुट्टियों के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत न हो. इसके बाद चौथा शनिवार और रविवार (28-29 मार्च) भी सामान्य अवकाश के है. इसके अलावा, 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती पर भी बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. इस तरह मार्च के अंत में बैंकिंग सेवाएं लगातार बंद रहेंगी, इसलिए अपने लेन-देन और जरूरी भुगतान समय रहते पूरा करना जरूरी है.

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इतने दिन रहेगी छुट्टी

27 मार्च, 2026 (शुक्रवार) – राम नवमी (बैंक बंद)

28–29 मार्च, 2026 (शनिवार–रविवार) – सप्ताहांत की छुट्टी

31 मार्च, 2026 (मंगलवार) – महावीर जयंती (बैंक बंद)

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