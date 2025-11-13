जल्द दौड़ेगी भोपाल में मेट्रो! लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति; जानिए कब पीएम दिखाएंगे हरी झंडी?

Bhopal Metro Station Inauguration Date: मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में मेट्रो के दौड़ने का इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है. मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) जनक कुमार गर्ग की टीम भोपाल पहुंच चुकी है और गुरुवार को एम्स से सुभाषनगर तक मेट्रो ट्रैक, स्टेशन और सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण करेगी. अगर निरीक्षण के दौरान सबकुछ ठीक रहा तो नवंबर के आखिरी सप्ताह तक भोपाल मेट्रो के कमर्शियल रन को हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है.

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आकर मेट्रो सेवा की शुरुआत कर सकते हैं. इससे पहले अक्टूबर में मेट्रो संचालन का लक्ष्य तय किया गया था, जिसके तहत सीएमआरएस की दो विजिट भी हो चुकी हैं. टीम ने सुभाषनगर डिपो और 6.22 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता कॉरिडोर का निरीक्षण किया था. इस बार का निरीक्षण सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी रिपोर्ट पर मेट्रो संचालन की अनुमति तय होगी.

बता दें कि सुभाषनगर, डीबी मॉल, एम्स, रानी कमलापति समेत आठ स्टेशनों पर फिनिशिंग का काम चल रहा है. केंद्रीय स्कूल स्टेशन के पास सड़क खुदाई का कार्य जारी है, जबकि बाकी स्टेशनों पर आंतरिक और बाहरी निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. अधिकारियों का कहना है कि यात्री सेवा शुरू करने लायक सभी जरूरी काम पूरे कर लिए गए हैं, बाकी कार्य समानांतर रूप से चलते रहेंगे.

इसके अलावा, सीएमआरएस निरीक्षण पूरा होने के बाद सुरक्षा और तकनीकी मंजूरी मिलने पर रिपोर्ट मेट्रो कॉरपोरेशन को सौंपी जाएगी. इसके बाद प्रदेश सरकार मेट्रो की शुरुआत की तारीख तय करेगी. भोपाल मेट्रो का पहला कॉरिडोर एम्स से करोंद तक 16.05 किलोमीटर लंबा है. गौरतलब है कि मेट्रो ट्रेन पहली बार 3 अक्टूबर 2023 को ट्रैक पर उतरी थी, अब करीब एक साल बाद नियमित यात्री सेवा शुरू होने की उम्मीद है.

