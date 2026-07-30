बिना डरे बस के सामने खड़ी हो गईं थी ACP मोनिका शुक्ला, जानिए कौन हैं भोपाल की 'लेडी सिंघम'?

दरअसल एसीपी मोनिका शुक्ला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की रहने वाली हैं. मोनिका शुक्ला राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत अधिकारी हैं. इनके पति शशिकांत शुक्ला भी राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के निदेशक के रूप में पदस्थ हैं. ACP मोनिका शुक्ला, भोपाल में किसान आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था की कमान संभाल रही है. इस दौरान एक स्कूली बस के आगे बिना डरे मजबूती के साथ खड़ी दिखाई दी. तो लोग उन्हें लेडी सिंघम के नाम से जानने लगे.



इन जिलों में भी दी सेवाएं

बता दें कि ACP मोनिका शुक्ला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने वर्ष 1994 में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. लंबे समय तक अलग-अलग जिलों में जिम्मेदारी निभाने के बाद वर्ष 2009 में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में पदोन्नत किया गया. अपने पुलिस करियर में उन्होंने रायसेन, शाजापुर और विदिशा जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में सेवाएं दीं. इसके अलावा भोपाल में क्राइम ब्रांच की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और ट्रैफिक की जिम्मेदारी भी संभाली. उनकी सख्त नेतृत्व के चलते उन्हें कई बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां दी गई.