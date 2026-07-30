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बिना डरे बस के सामने खड़ी हो गईं थी ACP मोनिका शुक्ला, जानिए कौन हैं भोपाल की 'लेडी सिंघम'?

ACP Monika Shukla Profile Story: राजधानी भोपाल में किसान आंदोलन के दौरान ACP मोनिका शुक्ला ने प्रदर्शनकारियों के सामने बिना डरे स्कूली बस के सामने खड़ी हो गई. उन्होंने अकेले दम पर बस को आगे बढ़ने से रोका. इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोग इन्हें लेडी सिंघम के नाम से पुकारने लगे. आइए आज इनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.

Written ByManish kushawah
Published: Jul 30, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:19 PM IST
बिना डरे बस के सामने खड़ी हो गईं थी ACP मोनिका शुक्ला, जानिए कौन हैं भोपाल की 'लेडी सिंघम'?
Image Credit: ZEE MEDIA

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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