बिना डरे बस के सामने खड़ी हो गईं थी ACP मोनिका शुक्ला, जानिए कौन हैं भोपाल की 'लेडी सिंघम'?

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ACP Monika Shukla: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान आंदोलन के दौरान एसीपी मोनिका शुक्ला ने बहादुरी दिखाकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. बताया जा रहा है कि आंदोलन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी एक स्कूली बस को धक्का दे रहे थे. इसी बीच वहां ड्यूटी पर मौजूद एसीपी मोनिका शुक्ला ने बिना डरे, बिना देर किए बस के सामने ड़टकर हो गईं. इतना ही नहीं उन्होंने अपने साहस के दम पर बस को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास भी किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों का दबाव भी बना रहा, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हटीं. इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर तरफ उनकी इस बहादुरी की चर्चा होने लगी. आइए जानते हैं कि एसीपी मोनिका शुक्ला कौन हैं? इसके अलावा, यह भी जानते हैं कि वह कहां की रहने वाली है. इसके अलावा, उन्होंने पुलिस सेवा में कब शुरुआत की.
दरअसल एसीपी मोनिका शुक्ला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की रहने वाली हैं. मोनिका शुक्ला राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत अधिकारी हैं. इनके पति शशिकांत शुक्ला भी राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के निदेशक के रूप में पदस्थ हैं. ACP मोनिका शुक्ला, भोपाल में किसान आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था की कमान संभाल रही है. इस दौरान एक स्कूली बस के आगे बिना डरे मजबूती के साथ खड़ी दिखाई दी. तो लोग उन्हें लेडी सिंघम के नाम से जानने लगे.
इन जिलों में भी दी सेवाएं
बता दें कि ACP मोनिका शुक्ला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने वर्ष 1994 में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. लंबे समय तक अलग-अलग जिलों में जिम्मेदारी निभाने के बाद वर्ष 2009 में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में पदोन्नत किया गया. अपने पुलिस करियर में उन्होंने रायसेन, शाजापुर और विदिशा जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में सेवाएं दीं. इसके अलावा भोपाल में क्राइम ब्रांच की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और ट्रैफिक की जिम्मेदारी भी संभाली. उनकी सख्त नेतृत्व के चलते उन्हें कई बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां दी गई.
कहां-कहां संभाली कमान?
इसके बाद जब मोनिका शुक्ला डीआईजी बनीं तो उन्हें भोपाल रेंज (ग्रामीण) की कमान सौंप दी गई. इस दौरान उन्होंने भोपाल ग्रामीण, सीहोर, राजगढ़ और विदिशा जैसे जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई. वर्ष 2023 में उन्हें रतलाम रेंज का डीआईजी बनाया गया. वहीं वर्ष 2025 से वह भोपाल में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं. खास बात यह है कि वह तीसरी बार भोपाल में पदस्थ हैं और इससे पहले भी एएसपी, एसपी और डीआईजी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. वर्तमान में उनका मूल पद डीआईजी का है, लेकिन पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के तहत वह अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
आखिर क्यों हुआ आंदोलन?
दरअसल, यह भोपाल में किसान आंदोलन मूंग की फसल की 100 प्रतिशत खरीद एमएसपी पर कराने की मांग को लेकर शुरू हुआ था. वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदेश के कई जिलों में करीब 25 दिनों तक प्रदर्शन करने के बाद किसान राजधानी भोपाल पहुंचे. जहां पर सीएम हाउस की ओर कूच का ऐलान किया. इस दौरान पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग कर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी रहा. हालांकि, किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बाचतीत के बाद समाधान हो गया. उसके बाद किसान आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान किया गया.
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