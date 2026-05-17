कौन थीं ट्विशा शर्मा? जिनके परिजन सीएम आवास के बाहर कर रहे हंगामा, जानें क्या है पूरा मामला?

Who is Twisha Sharma: भोपाल में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. बता दें कि रविवार को ट्विशा के परिजन मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नारेबाजी कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं. वहीं परिजनों का कहना है कि उन्हें भोपाल में न्याय नहीं मिल रहा और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है. प्रदर्शन के दौरान परिवार ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात करने की मांग की है. ट्विशा के परिजनों ने सीएम आवास के मुख्य गेट के बाहर काफी देर तक हंगामा किया. इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परिवार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं.

रविवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे ट्विशा शर्मा के परिजन मुख्यमंत्री निवास पहुंचे. परिवार के लोग मुख्य द्वार के बाहर बैठ गए और हाथों में पोस्टर लेकर न्याय की गुहार लगाते रहे. मौके पर श्यामला हिल्स थाना पुलिस, टीआई और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने परिवार से ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया, लेकिन परिजन सीधे मुलाकात की मांग पर अड़े रहे. उनका कहना था कि कई दिनों से वे लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें संतोषजनक कार्रवाई दिखाई नहीं दी है.



ट्विशा के परिजनों ने की ये मांग

परिजनों ने आरोप लगाया कि ट्विशा की मौत की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है. परिवार का कहना है कि कोई भी वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि सामने प्रभावशाली परिवार है. उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की जांच दिल्ली ट्रांसफर की जाए. इसके अलावा, ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए. वहीं परिवार ने आरोप लगाया है कि भोपाल एम्स में ससुराल पक्ष से जुड़े लोग पदस्थ हैं, इसलिए उन्हें यहां की जांच और मेडिकल प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है.

परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

ट्विशा शर्मा के परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई गई, लेकिन शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं. परिवार का कहना है कि इन चोटों की निष्पक्ष जांच जरूरी है, क्योंकि इससे हत्या की आशंका मजबूत होती है. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दबाव बनाने और सच छिपाने के आरोप लगाए हैं. इसी वजह से मायके पक्ष ने ट्विशा का अंतिम संस्कार भी अभी तक नहीं किया है. उनका कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां की रहने वाली थी ट्विशा?

मिली जानकारी के मुताबिक, ट्विशा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थीं. ट्विशा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल के रूप में पहचानी जाती थीं. उन्होंने साल 2012 में मिस पुणे का खिताब भी जीता था. दिसंबर 2025 में उनकी शादी भोपाल निवासी और क्रिमिनल वकील समर्थ सिंह से हुई थी. शादी के बाद ट्विशा भोपाल में अपने ससुराल में रह रही थीं. परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही ट्विशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. परिजनों ने पति और सास पर लगातार दबाव और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं.



पीएम रिपोर्ट से नया खुलासा

मामले में नया मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि ट्विशा की प्रेग्नेंसी एक सप्ताह पहले खत्म कराई गई थी. इसके बाद परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्विशा को जबरन अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर किया गया. परिवार का दावा है कि ससुराल पक्ष लगातार ट्विशा के चरित्र पर सवाल उठाता था, जिससे वह मानसिक तनाव में रहती थीं. परिजनों के मुताबिक, यही तनाव उनकी मौत की बड़ी वजह बना. परिवार ने इसे सामान्य आत्महत्या नहीं बल्कि प्रताड़ना से जुड़ा मामला बताया है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. ट्विशा के पति समर्थ सिंह की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जबकि उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी है. दूसरी ओर परिवार न्याय की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है. मुख्यमंत्री निवास के बाहर हुए प्रदर्शन ने इस मामले को और अधिक राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बना दिया है. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और पुलिस आगे इस मामले में क्या कदम उठाती है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!