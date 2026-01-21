CM मोहन यादव ने सामूहिक विवाह में क्यों की बेटे की शादी? कैसे आया था ये आइडिया, अब खुद किया खुलासा

MP News-मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने छोटे बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन से की थी. 30 नवंबर 2025 को उज्जैन में उनके छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव का विवाह संपन्न हुआ था. इस विवाह ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं थीं. जी मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फैसले को लेकर खुलासा किया.
CM Mohan Yadav Son Wedding-मिट्टी से जुड़ाव रखने वाले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सत्ता के शिखर पर होने के बावजूद सादगी की मिसाल हाल ही में पेश की थी. 30 नवंबर 2025 को उज्जैन में उनके बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव का विवाह संपन्न हुआ था. यह विवाह किसी भव्य महल या फाइव स्टार होटल में नहीं, बल्कि एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुआ, जिसने देशभर में सुर्खियां बटोरीं. यह शादी चर्चा का विषय बनी रही. जी मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन यादव ने इस फैसले को लेकर खुलकर बात की.
नहीं करना चाहिए ज्यादा दिखावा
सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम तो संघ के स्वयंसेवक हैं. इसके नाते जब हम लोगों को बोलते हैं कि जो आपके अंदर है वो ही बाहर लाना चाहिए. इसलिए हम बड़े हो गए या कोई छोटा है ऐसा नहीं है यह व्यवस्था का सवाल है. पद का महत्व मन पर नहीं पड़ना चाहिए. इसीलिए हमारा मानना है कि ज्यादा दिखावा नहीं करना है. बड़े पद पर पहुंचने के बाद कुछ अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए.
अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए
उन्होंने कहा कि अनावश्यक खर्च करने से बचना चाहिए. जब मैंने अपने बेटे का विवाह किया था तब भी मात्र 50 लोगों के समक्ष किया था. लेकिन वो उज्जैन से बाहर किया था. छोटो बेटे के विवाह के समय यह सोचा की प्रदेश के बाहर अकेले जाने से अच्छा है कि 10-20 बच्चों के साथ सामूहिक विवाह में शादी की जाए. इस विवाह में मेरे ड्राइवर के बेटे, होटल के वेटर के बेटे समेत अन्य लोगों के साथ सामूहिक विवाह में बेटे का विवाह किया.
डॉक्टर दूल्हा और डॉक्टर दुल्हन
बता दें कि सीएम मोहन के छोटे बेटे अभिमन्यु यादव डॉक्टर हैं और बहू ईशिता यादव भी डॉक्टर हैं. जिस मंडप में सीएम के बेटे ने सात फेरे लिए, उसी पंडाल में 21 अन्य जोड़ों ने भी अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की. इतना ही नहीं सामूहिक विवाह में हुई सीएम के बेटे की शादी का निमंत्रण पत्र भी चर्चा में रहा था. इस कार्ड में स्पष्ट रूप से लिखा था कि उपहार के लिए क्षमा...आपका आशीर्वाद ही नवयुगल हेतू अमूल्य उपहार है.
