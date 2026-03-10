Advertisement
Heatwave Alert: तीन साल पहले फरवरी में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई थी, लेकिन इतनी जल्दी गर्मी आमतौर पर नहीं आती है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अधिकतम तापमान 39 डिग्री पहुंच गया है और अभी से ही हीटवेव जैसी स्थिति महसूस होने लगी है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Mar 10, 2026, 03:11 PM IST
मार्च में ही क्यों आ गई गर्मी और लू की स्थिति, तापमान पहुंचा 39 डिग्री; लेकिन क्या है इसकी वजह?

IMD Heatwave Warning: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया है. इसके साथ ही उत्तर भारत के कई इलाकों में भी तापमान सामान्य से काफी ऊपर चल रहा है. फरवरी के महीने में ठंड की वापसी के बाद मार्च के महीने में मौसम सुहाना होता है, लेकिन इस बार सर्दियों के बाद अचानक बहुत ज्यादा गर्म दिन आ गए. कई जगहों पर तापमान सामान्य से 8 से 13 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जिसे हीटवेव की स्थिति कहा जा सकता है. हालांकि तीन साल पहले भी फरवरी में ऐसी ही स्थिति देखी गई थी, लेकिन इतनी जल्दी गर्मी का आना बहुत कम होता है.

दिन का तापमान नॉर्मल से ज्यादा रहने का अनुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मार्च के अपने अनुमान में बताया है कि मध्य भारत में दिन का टेम्परेचर नॉर्मल से 'ज्यादा' रहेगा. मौसम विभाग ने हिमालयी इलाकों में भी ज्यादा तापमान और नॉर्मल से 'ज्यादा' हीटवेव वाले दिनों की चेतावनी दी है. अभी ये स्थिति मध्य भारत और उत्तर भारत में साफ देखने को मिल रहा है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अधिकतम तापमान 39 डिग्री पहुंच गया है और इतनी गर्मी आमतौर पर मई के शुरुआत में पड़ती है. अभी से हीटवेव जैसा महसूस होना नॉर्मल नहीं है.

इस बार मार्च में क्यों आ गई गर्मी और लू की स्थिति?

IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा के अनुसार, उत्तर भारत और मध्य भारत में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है. हालांकि, आगे आने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तापमान को नीचे ले आएगा. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरब की ओर चलने वाला और बारिश लाने वाला विंड सिस्टम हैं, जो ईरान के पार से शुरू होते हैं और मेडिटेरेनियन सी और दूसरे पानी की जगहों से नमी लेते हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल मार्च में गर्मी और अजीब मौसम की कुछ वजह सूखी सर्दी भी हो सकती है. 1901 के बाद फरवरी तीसरा सबसे सूखा महीना था. यह सीधे तौर पर अच्छे मौसम सिस्टम की कमी का असर था. जनवरी और फरवरी में पूरे भारत में बारिश सिर्फ 16mm हुई, जो नॉर्मल से 60% कम है. इस दौरान बर्फबारी और बारिश दोनों ही कम रहे. ऐसा नवंबर 2025 से जरूरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमी की वजह से हुआ. सर्दियों में ज्यादातर बारिश विंड सिस्टम की वजह से ही होती है. इसके अलावा, मौसम वैज्ञानिकों ने देखा कि पश्चिमी और पूर्वी हवाओं में कोई तालमेल नहीं रहा, जो समुद्र से नमी को मध्य और उत्तर भारत में लाती हैं. सूखी सर्दी आम तौर पर जल्दी गर्मी के शुरू होने की वजह होती है, क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है. जबकि मिट्टी नम होती है, तो गर्मी की शुरुआत में कुछ नमी पहले उड़ती है और गर्मी देर से आती है.

ऐसे मौसम से किसानों को होगा नुकसान

तापमान में अचानक बढ़ोतरी का सीधा असर खड़ी रबी फसलों पर पड़ेगा. सरसों, गेहूं, चना, मूंगफली, तिल, ज्वार, कुसुम के साथ-साथ आलू जैसी सब्जियों और सेब जैसे फलों को ज्यादा देखभाल की जरूरत होगी. किसानों को सलाह दी गई है कि वे मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए बार-बार सिंचाई करें. हालांकि, इससे स्थानीय पानी के संसाधनों पर और दबाव पड़ सकता है.

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में लू जैसी स्थिति

मध्य प्रदेश में दिन के समय तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया है और आधे से ज्यादा हिस्से में पारा 35 डिग्री के ऊपर दर्ज किया जा रहा है. रतलाम में सोमवार को दिन का तापमान 39.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि खजुराहो, धार, गुना, दमोह, सागर, श्योपुर और मंडला में तापमान 38 डिग्री के ऊपर रहा. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में लू जैसी स्थिति हो गई है. ग्वालियर-उज्जैन में तापमान 37 डिग्री रहा, जबकि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में भी पारा 36 से ऊपर रहा.

