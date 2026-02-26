Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

पुलिसकर्मियों ने रिक्शा रोका तो डर से महिला ने खाया चूहा मारने की दवा, पति बोला- मर जाने दो उसे! चालान विवाद से बीच मचा बवाल

MP News: भोपाल में सड़क के बीचों-बीच गजब का हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. एक तरफ जहां महिला ने दहशत में आकर चूहे मारने की दवा खा ली थी वहीं उसका पति पुलिसकर्मियों से भीड़ने के लिए आतुर था.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:03 PM IST
bhopal news
bhopal news

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़क के बीचों-बीच गजब का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. पत्नी दर्द से कराह रही थी उसकी  हालत गंभीर होते जा रही थी, बावजूद इसके महिला का पति पुलिसवालों पर गुस्सा झाड़ता रहा. पति लगातार कहता रहा कि पत्नी को मर जाने दो, लेकिन जब तक पुलिसकर्मी वापस नहीं लौटते हैं, मैं नहीं जाऊंगा. पति ने बीच सड़क से लेकर कंट्रोल रूम तक जमकर तबाही मचाई. हालांकि किसी तरह अन्य पुलिसकर्मियों की समझाइश पर उसने अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया. 

जानिए क्या है पूरा मामला
मामला भोपाल के कंट्रोल रूम तिराहा का है. जहां नवल कुशवाह नाम का शख्स अपनी पत्नी के साथ मार्केट जा रहा था. रिक्शा नवल ही चला रहा था और उसकी पत्नी पूजा पीछे बैठी हुई थी. इसी बीच कंट्रोल रूम तिराहा  के पास पुलिस ने उसका रिक्शा रोका और सिग्नल तोड़ने के आरोप में चालान भरने की बात कहने लगे. पुलिस नवल से दस्तावेज दिखाने की भी बात कही. पुलिस की इन बातों को सुन नवल का गुस्सा फूट पड़ा. उसने बीच सड़क अपनी रिक्शा पार्क की और पुलिसकर्मियों से भिड़ गया. मामला इतना गंभीर हो चुका था कि पीछे बैठी पूजा ने घबराहट में पर्स में रखी चूहा मारने की दवा खा ली जिसके बाद से सड़क पर ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा मचा जिसे देखने के लिए दर्जनों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. 

कंट्रोल रूम भागे पुलिसकर्मी
नवल ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ बदसलूखी की थी और थाने चलने की धमकी दे रहें थे. इतने में पूजा डर गई और चूहा मारने की दवा खा ली. पूजा की बिगड़ती तबीयत को देखकर पुलिसकर्मी कंट्रोल रुम भाग गए. नवल भी उन कर्मियों के पीछे भागा और जमकर तोड़फोड़ करने लगा. उसने गुस्से में पुलिस जवानों की बाइक को नुकसान पहुंचाया. इधर पूजा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी उसे बार-बार उल्टियां हो रही थी लेकिन नवल लगातार कहता रहा कि  पत्नी को मर जाने दो, अगर उसे कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों की ही होगी. 

पुलिस वालों की वजह से जीवनयापन करना मुश्किल
नवल ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया कि इन पुलिसकर्मियों की वजह से जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है. रिक्शा चलाकर मुश्किल से घर खर्च निकलता है. वहीं अगर चालान हो जाए तो रिक्शा जब्त कर लिया जाता है जिसके बाद से जीवनयापन करना मुश्किल हो जाता है. मैने पुलिसवालों से बहुत मिन्नतें की थी लेकिन उन्होंने  सुनी नहीं और बार-बार परेशान करते रहे थे. मेरे पास चालान भरने के पैसे नहीं थे, और रिक्शा भी पूजा के नाम से ही रजिस्टर्ड है. नवल ने अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया है या नहीं इसकी जांच की जा रही है. वहीं ट्रैफिक एसीपी ने कहा कि युवक ने सिग्नल तोड़ा था इसलिए उसे पुलिसकर्मियों ने रोका था.

