जब पति के 'खर्राटों' से परेशान होकर पत्नी पहुंच गई कोर्ट, शादी के 5 साल बाद बात तलाक तक आई, जानें भोपाल का हैरान करने वाला मामला

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दांपत्य जीवन में अक्सर विवाद के कई कारण सामने आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. एक पत्नी अपने पति के तेज खर्राटों (Snoring) से इस कदर परेशान हो गई कि उसने शादी के 5 साल बाद तलाक (Divorce) लेने का मन बना लिया. मामला जब कुटुंब न्यायालय और फैमिली काउंसलिंग सेंटर पहुंचा, तो काउंसलर्स के भी होश उड़ गए. हालांकि, करीब 3 महीने की लगातार काउंसलिंग और मेडिकल गाइडेंस के बाद अब यह जोड़ा साथ रहने को राजी हो गया है.
फैमिली काउंसलर रीता तुली ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित पत्नी जब उनके पास पहुंची, तो उसने अपने पति की जमकर तारीफ की. पत्नी का कहना था कि उसके पति स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान हैं, परिवार भी काफी सुलझा हुआ है और उसे किसी भी तरह की कोई मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना नहीं है. पति उसकी हर सुख-सुविधा का ख्याल रखते हैं. लेकिन, समस्या तब शुरू होती है जब पति रात को सोते हैं. उनके तेज खर्राटों की वजह से पत्नी रातभर सो नहीं पाती थी. सुबह शिकायत करने पर पति इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, जिससे दोनों के बीच अनबन बढ़ने लगी और बात तलाक के फैसले तक पहुंच गई.
3 महीने की काउंसलिंग और 'फॉलो-अप' ने बचाया घर
काउंसलर रीता तुली के मुताबिक, दोनों पक्षों को समझाने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए अलग रहने की सलाह दी गई थी. इस 3 महीने के कूलिंग-ऑफ पीरियड (अलग रहने के समय) के दौरान दोनों को एक-दूसरे की कमी का अहसास हुआ. काउंसलिंग के दौरान उन्हें समझाया गया कि सिर्फ खर्राटों जैसी समस्या के कारण 5 साल पुराने रिश्ते को तोड़ना सही फैसला नहीं होगा. इसके बाद, दोनों ने आपसी सहमति से एक बार फिर साथ रहने का फैसला किया. पति भी अब अपनी इस समस्या के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गए हैं.
...तो हो सकती है स्लीप एपनिया जैसी गंभीर बीमारी
चिकित्सकीय विशेषज्ञों के अनुसार, तेज खर्राटों को सिर्फ एक सामान्य आदत मानकर नजरअंदाज करना सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. यह ओब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया (Obstructive Sleep Apnea) नामक एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, जिसमें सोते समय सांस लेने की नली में रुकावट आती है.
3 गुना बढ़े मरीज: बदलते लाइफस्टाइल, देर तक जागने और बढ़ते मोटापे के कारण पिछले 10 सालों में ऐसे मरीजों की संख्या लगभग तीन गुना बढ़ चुकी है.
हार्ट अटैक का खतरा: विशेषज्ञों का कहना है कि स्लीप एपनिया के कारण शरीर में ऑक्सीजन का स्तर अचानक गिर जाता है, जिससे हार्ट अटैक (Heart Attack) और ब्रेन स्ट्रोक (Stroke) का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है. इसका सीधा असर व्यक्ति के व्यवहार और पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है.