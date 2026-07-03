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जब पति के 'खर्राटों' से परेशान होकर पत्नी पहुंच गई कोर्ट, शादी के 5 साल बाद बात तलाक तक आई, जानें भोपाल का हैरान करने वाला मामला

पत्नी ने कहा कि उसके पति बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके तेज खर्राटों की वजह से वह रातभर सो नहीं पाती, इसलिए उसने तलाक लेने का फैसला किया. काउंसलिंग और चिकित्सकीय सलाह के बाद दंपती ने अपना फैसला बदल दिया.

Written ByZee Pramod Sharma
Published: Jul 03, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:50 PM IST
जब पति के 'खर्राटों' से परेशान होकर पत्नी पहुंच गई कोर्ट, शादी के 5 साल बाद बात तलाक तक आई, जानें भोपाल का हैरान करने वाला मामला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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पति के खर्राटों से परेशान होकर पत्नी पहुंची कोर्ट, शादी के 5 साल बाद बात तलाक तक आई
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