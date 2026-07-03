जब पति के 'खर्राटों' से परेशान होकर पत्नी पहुंच गई कोर्ट, शादी के 5 साल बाद बात तलाक तक आई, जानें भोपाल का हैरान करने वाला मामला

फैमिली काउंसलर रीता तुली ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित पत्नी जब उनके पास पहुंची, तो उसने अपने पति की जमकर तारीफ की. पत्नी का कहना था कि उसके पति स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान हैं, परिवार भी काफी सुलझा हुआ है और उसे किसी भी तरह की कोई मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना नहीं है. पति उसकी हर सुख-सुविधा का ख्याल रखते हैं. लेकिन, समस्या तब शुरू होती है जब पति रात को सोते हैं. उनके तेज खर्राटों की वजह से पत्नी रातभर सो नहीं पाती थी. सुबह शिकायत करने पर पति इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, जिससे दोनों के बीच अनबन बढ़ने लगी और बात तलाक के फैसले तक पहुंच गई.