Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3068231
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

असम से MP आएंगे जंगली भैंसे और गैंडे, बदले में जाएंगे टाइगर-मगरमच्छ, बैठक में फैसला

Animal Exchange In MP: मध्य प्रदेश और असम के बीच एनिमल एक्सचेंज पर सहमति बन गई है, जिसके तहत जंगली भैंसे और गैंडे मध्य प्रदेश आएंगे, जबकि टाइगर और मगरमच्छ असम जाएंगे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 09, 2026, 06:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश की खबरें
मध्य प्रदेश की खबरें

MP News: सीएम मोहन यादव गुरुवार को असम के प्रवास पर थे, इस दौरान उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ बैठक की थी, जिसमें दोनों राज्यों के बीच वन्य जीवों के आदान-प्रदान पर सहमति बन गई है. अब इस योजना के तहत असम से मध्य प्रदेश में जंगली भैंसे और गैंडे लाएं जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश से टाइगर और मगरमच्छ असम भेजे जाएंगे. इस प्रक्रिया पर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा होने के बाद इस पर सहमति बन गई है. सीएम मोहन यादव और असम के सीएम के बीच इस मुद्दे पर कल लंबी और सार्थक बातचीत हुई है. 

तीन ग्रुप में आएंगे जानवर 

बताया जा रहा है कि आने वाले तीन सालों में जानवरों के बदलाव की यह प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें 50 जंगली भैंस, एक जोड़ा गेंडा और तीन कोबरा आने वाले तीन सालों में मध्य प्रदेश भेजे जाएंगे, जिन्हें शुरुआत में भोपाल के राष्ट्रीय वन उद्यान में रखा जाएगा, इसी तरह से तीन सालों में मध्य प्रदेश असम को एक जोड़ा टाइगर और छह मगरमच्छ भेजेगा. जिन्हें असम में रखा जाएगा. सभी वन्य जीवों के आदान प्रदान की यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्रक्रिया के तहत अपनाई जाएगी, जहां इन जानवरों के रखरखाव के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः पिता केमिस्ट, मां गृहिणी, बेटा पहले प्रयास में बना IAS; कौन हैं कलेक्टर पार्थ जैसवाल

सीएम मोहन यादव ने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में फिर से चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट सफल हुआ है, उसी तरह से जंगली भैंसों की वापसी के लिए भी वन्य जीव संरक्षण में खास रहेगा. मध्य प्रदेश की पहचान टाइगर स्टेट और लेपर्ट स्टेट के रूप में होती है, लेकिन जंगली भैंसों की आबादी यहां कई सालों पहले समाप्त हो चुकी है है, फिलहाल केवल यह असम में ही सीमित है, इसलिए अब इसे और आगे बढ़ाया जाएगा. 

कान्हा टाइगर रिजर्व उपयुक्त 

दरअसल, देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ-साथ कई और अध्यनों से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि असम के अलावा जंगली भैसों को देश में दूसरी जगह पर बसाए जाने के लिए मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व उपयुक्त स्थान है. यहां के जंगल घास की गुणवत्ता और मैदान जंगली भैसों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, जबकि यहां मानव हस्तक्षेप की न्यूनता और अन्य शाकाहारी जीवों का दबाव भी कम है, ऐसे में यहां लंबे समय से जंगली भैंसे बसाए जाने की बात चल रही थी, जिस पर अब मुहर लग चुकी और इस दिशा में काम शुरू होगा. 

ये भी पढ़ेंः 7 साल बाद महाकाल नगरी में 'लघु कुंभ' का आयोजन, 800 छात्रों ने लिया हिस्सा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsAnimal exchangeanimal exchange mp to assam

Trending news

Panna news
किराएदार से इश्क में फंसी मालकिन, सुसाइड नोट ने खोली बेवफाई की पूरी कहानी
ujjain news
7 साल बाद महाकाल नगरी में 'लघु कुंभ' का आयोजन, 800 छात्रों ने लिया हिस्सा
gwalior news
ग्वालियर में गुलमर्ग जैसी ठंड! सीजन का सबसे ठंडा दिन किया गया दर्ज
cg crime news
पति ने पत्नी की हत्या कर पंखे से लटकाया, गुमराह करने खुद दर्ज कराई रिपोर्ट
chhattisgarh news
चौथी कक्षा के पेपर में 'राम' नाम पर विवाद, कुत्ते के नाम के ऑप्शन में भगवान का नाम
indore crime news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर सलमान ने आकाश बनकर दिया धोखा, बनाए अश्लील वीडियो
mp news
कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा भारी, पड़ोसी ने महिला पर किया अभद्र कमेंट, फिर की मारपीट
What is APAAR-ID
क्या है APAAR-ID? देश के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ निकला आगे, जानें आंकड़े
damoh crime news
पल भर में परिवार खत्म! मासूम के साथ पति-पत्नी ने लगाई फांसी, सामने आई बड़ी वजह
shahdol news
रेत माफियाओं के हौसले बुलंद! नायब तहसीलदार पर बोला हमला, SDM को भी धमकी