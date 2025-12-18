Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3044744
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में सर्दी बढ़ते ही अलर्ट मोड पर अस्पताल, केंद्र की तरफ से जारी हुई एडवायजरी, लापरवाही न हो

MP News: मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने के बाद अस्पताल भी अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं. केंद्र सरकार की तरफ से भी एडवाजायरी जारी की गई है, जिसमें सावधानी बरतने के लिए कहा गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश की खबरें
मध्य प्रदेश की खबरें

Cold Weather in MP: मध्य प्रदेश में बढ़ते ठंड के असर के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि दिसंबर के महीने में शीतलहर का प्रभाव सबसे ज्यादा दिख रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार ने भी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. क्योंकि तापमान में लगातार 6 से 7 डिग्री की गिरावट होने से अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज सर्दी जुखाम के देखे जा रहे हैं. ऐसे में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है. 

इलाज में लापरवाही न हो 

सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. मेडिकल कॉलेजों के डीन, सीएमएचओ के साथ-साथ सिविल सर्जन को भी निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों का इलाज तुरंत होना चाहिए. जबकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. केंद्र सरकार ने मौसम के हिसाब से काम करने के लिए कहा है.निर्देश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नियंत्रण प्राधिकरण और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानि भारत सरकार की तरफ से राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः MP की आर्थिक राजधानी की हवा में भी घुला जहर, जानें आज इंदौर का AQI कितना है?

शीतलहर का प्रभाव बढ़ा 

दरअसल, शीतलहर का प्रभाव बढ़ने की वजह से हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट यानि लोगों में सुन्न और छाले होने जैसी बीमारियां तेजी से आती हैं. जिनमें तुरंत इलाज मिलना जरूरी है क्योंकि इस स्थिति में सुन्नता भी आ सकती है. ऐसे में मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने इलाज के साथ-साथ लोगों को जागरुक करने के निर्देश भी सरकार को दिए हैं. ताकि किसी तरह की स्थिति न बने. 

हाइपोथर्मिया का खतरा

हाइपोथर्मिया में इंसान का शरीर तेजी से ठंडा होने लगता है. खास बात यह है कि हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान सामान्य स्तर से नीचे जाकर 350 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. यह स्थिति तब बन जाती है जब शरीर तेजी से ठंडा होता है. ऐसे में लोगों को ठंड से बचने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. यही वजह है कि अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है. 

ये भी पढ़ेंः भोपाल के लोग भी टॉक्सिक हवा में सांस लेने को मजबूर, AQI ने बजाई खतरे की घंटी! 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp hospitals alerthypothermia medical emergency

Trending news

mp news
ई-रिक्शा की धमाचौकड़ी पर लगेगी रोक! तेज रफ्तार पर HC सख्त, सरकार को नोटिस जारी
damoh news
न क्लास लगी न टीचर आए फिर भी हुई परीक्षा, अब छात्रों ने उड़ाई शिक्षा विभाग की नींद
mp news
गले में शिकायतों की माला पहनकर IG ऑफिस पहुंचा किसान, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
chhattisgarh news
सरकारी स्कूल में हुआ तंत्र-मंत्र! प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर मिला नींबू-सिंदूर
RBI
पुरुष या महिला, MP में कौन जीता है ज्यादा साल? सामने आया दोनों की जिंदगी का अंतर
mp news
खली की बोरियों में छिपाई लाखों की शराब, राजस्थान से महाराष्ट्र जा रहा था ट्रक
mp news
ड्यूटी पर लौटने दिल्ली के लिए निकला जवान, लेकिन सिर्फ पहुंचा सामान, कहां हुआ लापता?
Akshat Raghuvanshi
अक्षत रघुवंशी पर क्या बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया? IPL में LSG ने 2.2 करोड़ में खरीदा
chhattisgarh news
फर्जी CAF जवान बनकर महिलाओं से लाखों की ठगी, सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था
mandla news
मंडला में शिक्षक महोदय का तमाशा, क, ख, ग की जगह 'तुम तो ठहरे परदेशी' गाते आए नजर