MP में हो सकती है बारिश, मावठा गिरने के आसार, वेस्टर्न डिस्टरबेंस से होगा असर

Winter Rains in MP: मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि कई जिलों में मावठा भी गिर सकता है, जिसका असर फसलों पर होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 21, 2026, 04:53 PM IST
मध्य प्रदेश में मावठा गिरने की संभावना
MP News: मध्य प्रदेश के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है, मौसम विभाग ने एमपी में आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर मावठा गिरने की संभावना जताई है. ऐसे में किसानों की फसलों पर भी इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस बनता दिख रहा है, जिससे एमपी में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है, खासकर ग्वालियर-चंबल के जिलों में चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं. ऐसे में अगर बारिश आती है तो प्रदेश में ठंड का असर भी बढ़ेगा. मौसम विभाग का कहना है कि अभी हल्की ठंड का छोटा दौर आ सकता है. 

इन जिलों में हो सकती है बारिश 

मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस गुजरने के चलते हल्की बारिश की स्थिति बन रही है. मौसम विभाग के मुताबिक 23 से 25 जनवरी के बीच ग्वालियर-चंबल संभाग के मुरैना, दतिया, श्योपुर, भिंड, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, पन्ना, सतना, रीवा जिलों में बारिश हो सकती है. ऐसे में अगर बारिश होती है तो यहां की फसलों पर भी असर पढ़ सकता है. 

ये भी पढ़ेंः शीतलहर के बीच MP की ओर तेजी से बढ़ रहे काले बादल, इन शहरों में भयंकर बारिश का अलर्ट! चलेंगी तेज हवाएं

मावठा गिरने की भी संभावना 

वहीं भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन संभाग के कई जिलों में भी मावठा गिरने की संभावना बन रही है. मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस 21 जनवरी की रात से उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर मध्य प्रदेश पर आने वाला है. क्योंकि बुधवार से ही कई जिलों में बादल छाए हुए हैं. ऐसे में एमपी में भी बारिश होने की पूरी संभावना नजर आ रही है. मौसम विभाग का कहना है कि पिछले कुछ सालों में मौसम का पेटर्न कुछ इसी तरह का रहा है, जहां जनवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर फरवरी के शुरुआती हफ्ते में हल्की बारिश होती रही है. ऐसे में इस बार भी पूर्वानुमान में इसी तरह की स्थिति बनती दिख रही है. 

सुबह-रात में रहेगी ठंड 

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल एमपी में सुबह और रात के वक्त हल्की से मध्यम ठंड रहने की संभावना है. क्योंकि रात और सुबह के वक्त तापमान में गिरावट जारी है, लेकिन दोपहर के वक्त में अब तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है. लेकिन अगर बारिश की संभावना बनती है तो फिर एक बार तापमान में गिरावट होने की संभावना रहेगी, जिससे ठंड का असर बढ़ सकता है.

ये भी पढ़ेंः CG में फिर बढ़ने वाली है ठंड, तापमान गिरने से सर्द होगी रातें, इन जिलों में अलर्ट 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

