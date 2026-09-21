MP Crime: भोपाल में महिला RTO इंस्पेक्टर की हथौड़े से निर्मम हत्या, वारदात के बाद दोस्त ने भी किया सुसाइड

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राजधानी भोपाल के खजूरी सड़क थाना इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां दतिया में तैनात परिवहन विभाग की महिला इंस्पेक्टर मीनाक्षी गोखले की, उनके आवास पर देर रात हथौड़े से हमला कर हत्या कर दी गई. इस भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जो मीनाक्षी का दोस्त बताया जा रहा है, ने घर से कुछ ही दूरी पर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
तलाकशुदा थी महिला RTO इंस्पेक्टर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीनाक्षी गोखले दतिया में पदस्थ थी और तलाकशुदा थीं. मृतिका की तीन साल की बेटी है. आरोपी पवन और मीनाक्षी दोस्त थे. देर रात हुए झगड़े के बाद पवन ने मीनाक्षी के सिर पर हथौड़े से कई बार वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद पवन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली.
जांच में जुटी पुलिस
सुबह खबर मिलते ही खजूरी सड़क थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, पवन मीनाक्षी से शादी करना चाहता था, लेकिन मीनाक्षी इसके लिए तैयार नहीं थी. आशंका है कि इसी बात को लेकर रविवार रात दोनों में झगड़ा हुआ और पवन ने हथौड़े से मीनाक्षी की हत्या कर दी. हालांकि, हत्या और उसके बाद आत्महत्या की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है.
एमपी से दूसरी खबर
इस बीच, भिंड में जमीन के विवाद के हिंसक रूप लेने का एक और मामला सामने आया है. टिकरी के रहने वाले रामज्ञान कुशवाहा ने दो साल पहले दोनियापुरा में योगेश नरवरिया से दो बीघा जमीन खरीदी थी. जमीन की सीमा तय करने की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद, योगेश का भाई देवेंद्र इस सौदे से नाखुश था. आज जब रामज्ञान खेत जोतने पहुंचा, तो देवेंद्र ने OBC महासभा के राज्य प्रभारी जीतू नरवरिया और उनके समर्थकों को वहां बुला लिया. इसके बाद रामज्ञान पर बेरहमी से हमला किया गया. यह घटना पास की एक फ़ैक्टरी के CCTV कैमरे में पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई.
पीड़ित रामज्ञान मारपीट और CCTV फुटेज से जुड़ी शिकायत लेकर गोरमी पुलिस स्टेशन पहुंचा. पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा. हालांकि, जैसे ही OBC महासभा के कार्यकर्ताओं को पता चला कि मामला दर्ज हो गया है, वे बड़ी संख्या में गोरमी पुलिस स्टेशन पहुंचे और परिसर के अंदर ही धरने पर बैठ गए.
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