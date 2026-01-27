Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3087657
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल AIIMS में सुरक्षा में बड़ी चूक! लिफ्ट में दिनदहाड़े महिला से लूट, मंगलसूत्र लेकर भागा लुटेरा

Bhopal News: एम्स भोपाल में एक लिफ्ट के अंदर चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही लिफ्ट के दरवाज़े खुले आरोपी ने महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया और सीढ़ियों की तरफ भाग गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल AIIMS में सुरक्षा में बड़ी चूक! लिफ्ट में दिनदहाड़े महिला से लूट, मंगलसूत्र लेकर भागा लुटेरा

Bhopal AIIMS Chain Snatching News: भोपाल एम्स अस्पताल में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. अस्पताल की लिफ्ट के अंदर एक महिला का मंगलसूत्र छीन लिया गया, जिससे सब हैरान रह गए. बताया जा रहा है कि जैसे ही महिला लिफ्ट से बाहर निकलने वाली थी, तभी लुटेरे ने झपट्टा मारकर उसका मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से फरार हो गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है.
 

हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने घटना के बाद भागने के लिए बहुत चालाकी वाला तरीका अपनाया. वह तुरंत लिफ्ट से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ भागा, फिर हॉस्पिटल के अलग-अलग फ्लोर का इस्तेमाल करते हुए और पकड़े जाने से बचने के लिए टुकड़ों-टुकड़ों में लिफ्ट लेते हुए वह बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो गया.

लूट की घटना का लाइव CCTV आया सामने
इस घटना का लाइव CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अपराधी की हरकतें साफ दिख रही हैं. यह बात कि एक अपराधी AIIMS जैसी जगह पर इतनी आसानी से अपराध करके भाग गया, जहां हर कोने पर गार्ड और कैमरे लगे होते हैं फिर भी कैसे, यह सुरक्षा सिस्टम की गंभीर कमियों को उजागर करता है. इस घटना के बाद अस्पताल आने वाले मरीज़ों और उनके परिवारों में डर का माहौल है.  AIIMS प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रतलाम में दिल दहला देने वाली घटना, रिहायशी इलाके में स्थित बंदूक की दुकान में विस्फोट; 3 की हालत गंभीर

 

सुरक्षा पर उठे सवाल
रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना सोमवार को CCTV फुटेज सामने आने के बाद सामने आई, जिससे पूरे भोपाल में हड़कंप मच गया है. पीड़ित का नाम वर्षा सोनी बताया जा रहा है जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में अटेंडेंट के तौर पर काम करती हैं. ड्यूटी के दौरान ब्लड बैंक के पीछे मौजूद एक लिफ्ट में अकेली थीं. उसी समय मास्क पहने एक युवक लिफ्ट में घुसा और पता पूछने के बहाने ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के फ्लोर के बारे में पूछा. फिर जैसे ही लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची, वह युवक बाहर निकला अचानक मुड़ा और महिला से लूटपाट की. इस घटना ने देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मेडिकल संस्थानों में से एक में सुरक्षा में कमी को उजागर किया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
भोपाल AIIMS में सुरक्षा में बड़ी चूक! लिफ्ट में दिनदहाड़े महिला से लूट, CCTV में कैद
anuppur news
अनूपपुर बनेगा पावर हब, 4000 मेगावाट ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी, मिलेगा रोजगार
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ आज, पढ़ें 27 जनवरी की खबरें
bhopal news
MP में बैंक रहेंगे बंद! 5 डे वर्किंग की मांग पर हड़ताल, 40,000 कर्मचारी काम पर नहीं
Maihar News in Hindi
ना थाली ना पत्तल...सरकारी स्कूल में कागजों में परोसा गया मिड-डे मील, तस्वीर वायरल
Bilaspur News
रिंग के बाहर रेलवे बॉक्सिंग कोच ने दिखाए खूनी तेवर, अपने ही भाई पर किया जानलेवा हमला
shahdol news
जिम में दे दनादन, गाने की आवाज कम करने की बात पर विवाद, डंबल से किया लहूलुहान
Latest Ratlam News
रतलाम में दिल दहला देने वाली घटना, बंदूक की दुकान में विस्फोट; 3 की हालत गंभीर
khandwa news
मुंबई के एजेंट..अरब का मास्टरमाइंड, खंडवा के रेलवे अधिकारी को लगाया 37.7 लाख का चूना
Barwani News
बड़वानी के निजी स्कूल में बवाल, मुस्लिम छात्रों से हनुमान चालीसा कराने की हुई मांग