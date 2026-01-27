भोपाल AIIMS में सुरक्षा में बड़ी चूक! लिफ्ट में दिनदहाड़े महिला से लूट, मंगलसूत्र लेकर भागा लुटेरा

Bhopal AIIMS Chain Snatching News: भोपाल एम्स अस्पताल में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. अस्पताल की लिफ्ट के अंदर एक महिला का मंगलसूत्र छीन लिया गया, जिससे सब हैरान रह गए. बताया जा रहा है कि जैसे ही महिला लिफ्ट से बाहर निकलने वाली थी, तभी लुटेरे ने झपट्टा मारकर उसका मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से फरार हो गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है.



हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने घटना के बाद भागने के लिए बहुत चालाकी वाला तरीका अपनाया. वह तुरंत लिफ्ट से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ भागा, फिर हॉस्पिटल के अलग-अलग फ्लोर का इस्तेमाल करते हुए और पकड़े जाने से बचने के लिए टुकड़ों-टुकड़ों में लिफ्ट लेते हुए वह बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो गया.

लूट की घटना का लाइव CCTV आया सामने

इस घटना का लाइव CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अपराधी की हरकतें साफ दिख रही हैं. यह बात कि एक अपराधी AIIMS जैसी जगह पर इतनी आसानी से अपराध करके भाग गया, जहां हर कोने पर गार्ड और कैमरे लगे होते हैं फिर भी कैसे, यह सुरक्षा सिस्टम की गंभीर कमियों को उजागर करता है. इस घटना के बाद अस्पताल आने वाले मरीज़ों और उनके परिवारों में डर का माहौल है. AIIMS प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रतलाम में दिल दहला देने वाली घटना, रिहायशी इलाके में स्थित बंदूक की दुकान में विस्फोट; 3 की हालत गंभीर

सुरक्षा पर उठे सवाल

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना सोमवार को CCTV फुटेज सामने आने के बाद सामने आई, जिससे पूरे भोपाल में हड़कंप मच गया है. पीड़ित का नाम वर्षा सोनी बताया जा रहा है जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में अटेंडेंट के तौर पर काम करती हैं. ड्यूटी के दौरान ब्लड बैंक के पीछे मौजूद एक लिफ्ट में अकेली थीं. उसी समय मास्क पहने एक युवक लिफ्ट में घुसा और पता पूछने के बहाने ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के फ्लोर के बारे में पूछा. फिर जैसे ही लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची, वह युवक बाहर निकला अचानक मुड़ा और महिला से लूटपाट की. इस घटना ने देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मेडिकल संस्थानों में से एक में सुरक्षा में कमी को उजागर किया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!