भोपाल में डिलीवरी बॉयज का आतंक! पेमेंट को लेकर मचाया बवाल, महिलाओं से भी की अभद्रता

Bhopal Delivery Boys Violence: भोपाल के दानिश हिल्स कॉलोनी में Blinkit डिलीवरी बॉयज और स्थानीय लोगों के बीच झगड़े में मारपीट और उपद्रव हुआ. इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 12, 2025, 07:18 PM IST
Bhopal Delivery Boys Attack: भोपाल के दानिश हिल्स कॉलोनी में रविवार की देर शाम अचानक अफरा-तफरी मच गई. मामला Blinkit की डिलीवरी से जुड़ा था, जब एक ग्राहक और डिलीवरी बॉय के बीच ऑर्डर की डिलीवरी और पेमेंट को लेकर कहासुनी हुई. यह छोटा विवाद देखते-ही-देखते बड़ा रूप ले गया और कॉलोनी में तनाव का माहौल बन गया.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, थोड़ी देर में करीब 60 डिलीवरी बॉयज कॉलोनी में इकट्ठे हो गए और जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे. उनका आक्रामक रवैया बढ़ता गया और स्थानीय लोगों से बदसलूकी और मारपीट शुरू हो गई. कई लोगों को चोटें आईं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के अलावा कुछ के कपड़े फाड़े भी गए. यह पूरा घटनाक्रम कॉलोनी के CCTV में कैद हो गया.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग की 
झगड़े के बाद कॉलोनीवासी भारी संख्या में कोलार थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी जानकारी दी. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. कॉलोनीवालों का कहना था कि यह हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई डिलीवरी बॉयज को बाहर से बुलाकर यह किया गया.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि CCTV फुटेज की मदद से हर उस व्यक्ति की पहचान की जा रही है जिसने हिंसा या उपद्रव किया. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सभी दोषियों पर सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा. कॉलोनीवासी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं और चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

