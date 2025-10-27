Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2977835
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

रील्स स्क्रॉल करने वाले रहें सावधान! इंस्टाग्राम के वर्क फ्रॉम होम ऑफर में कोलार की गृहणी फंसी, गंवाए 11 लाख रुपये

Bhopal Work From Home Scam: कोलार की एक गृहणी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम ऑफर के झांसे में आकर साइबर ठगों की शिकार बन गईं. इंस्टाग्राम पर टास्क पूरा कर पैसे कमाने के लालच में उन्होंने सात दिनों में 11 लाख रुपये ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए. शुरुआत में थोड़े लाभ मिलने से उन्होंने भरोसा किया, लेकिन बाद में उनके सभी पैसे फंस गए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रील्स स्क्रॉल करने वाले रहें सावधान!
रील्स स्क्रॉल करने वाले रहें सावधान!

Bhopal Cyber Fraud Case: भोपाल के कोलार क्षेत्र में एक गृहणी के ऑनलाइन अमीर बनने के सपने ने उसे करोड़ों की ठगी के जाल में फंसा दिया. घर की जिम्मेदारियों और परिवार के बीच कुछ अतिरिक्त आमदनी की चाह में 25 वर्षीय दीपा टिलवानी ने इंस्टाग्राम पर एक वर्क फ्रॉम होम विज्ञापन देखा. विज्ञापन में दावा किया गया था कि छोटे-छोटे ऑनलाइन टास्क पूरे कर के घर बैठे हजारों रुपये कमाए जा सकते हैं. उन्होंने दिलचस्पी दिखाई और दिए गए लिंक पर क्लिक किया, जिसके बाद उन्हें टेलीग्राम चैनल से जोड़ा गया. वहां कई लोग पहले से मौजूद थे, जो टास्क पूरा कर भारी कमाई करने के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे.

शुरुआत में सब कुछ वैध लग रहा था. दीपा ने एक टास्क एप डाउनलोड किया और 1,100 रुपये जमा करके काम शुरू किया. कुछ सेकंड में टास्क पूरा हुआ तो एप में 200 रुपये का मुनाफा दिखा और उनके खाते में 1,300 रुपये ट्रांसफर हो गए. इससे उनका भरोसा और बढ़ गया. उन्होंने लगातार तीन-चार टास्क पूरे किए, जिनमें हर बार लाभ हुआ. लेकिन जल्द ही जाल बिछाया गया. एक टास्क फेल घोषित कर दिया गया और कहा गया कि अगले टास्क को पूरा करने के लिए बड़ी राशि निवेश करनी होगी.

एप अचानक से बंद हो गया था
धीरे-धीरे टास्क फेल होने लगे और उनसे बार-बार अधिक रकम जमा कराने को कहा गया. कभी सात हजार, कभी पचास हजार रुपये की डिमांड की गई. यह सिलसिला चलता रहा और दीपा को विश्वास दिलाया गया कि बड़ा टास्क पूरा करने पर पिछली सारी रकम वापस कर दी जाएगी. अपनी जमा पूंजी और रिश्तेदारों से उधार लेकर उन्होंने अगले सात दिनों में करीब 11 लाख रुपये निवेश कर दिए. लेकिन पैसा वापस नहीं आया और एप अचानक बंद हो गया. जब तक उन्हें ठगी का एहसास हुआ, तब तक उनका बैंक खाता खाली हो चुका था.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस मामले की कर रही जांच
महिला ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम सेल में दर्ज कराई है. पुलिस का कहना है कि यह "टास्क जॉब फ्रॉड" का एक संगठित नेटवर्क है, जो सोशल मीडिया और टेलीग्राम के जरिए लोगों को फंसाता है. एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान के अनुसार, इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जिनमें गृहणियों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं को टारगेट किया गया. फिलहाल पुलिस ठगी में इस्तेमाल हुए बैंक खातों की ट्रांजेक्शन डिटेल्स के आधार पर आरोपितों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और नागरिकों को इस तरह के ऑनलाइन झांसे से सतर्क रहने की सलाह दी है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP Breaking News in Hindi" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal newsscam news

Trending news

bhopal news
इंस्टाग्राम के वर्क फ्रॉम होम ऑफर में कोलार की गृहणी फंसी, गंवाए 11 लाख रुपये
Bilaspur News
छठ पूजा को लेकर बिलासपुर में बवाल; छत्तीसगढ़िया संगठनों ने क्यों जताया विरोध?
baloda bazar breaking news
प्रेमी ने प्रेमिका की बेरहमी से की हत्या, ऐसे बॉयफ्रेंड क्यों बन जाते हैं खतरनाक?
chhattarpur news
बेटे की शादी के लिए 50 हजार में खरीदी दुल्हन! सुहागरात पर घूंघट उठाते ही उड़े होश
mp farmer news
फिर भड़के एमपी के किसान! सागर में मंडी के सामने जमकर प्रदर्शन, जानें क्यों काटा बवाल
mp farmer news
एमपी में किसानों को 0% ब्याज पर मिलेगा लोन! आदिवासियों को भी मिलेगा अनुदान, जानें
indore kinnar case
किन्नर विवाद मामले में आरोपी राजा गिरफ्तार! 24 किन्नरों के साथ किया था उत्पीड़न
mp police bharti 2025
एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें फटाफट डाउनलोड
Singrauli news
युवक की बेरहमी से पिटाई, तलवों पर दी थर्ड डिग्री, पीड़ित चीखता रहा और आरोपी...
mp news
सतना में बड़ा रेल हादसा! चलती ट्रेन से अलग हुईं 3 बोगियां, यात्रियों की अटकीं सांसें