रील्स स्क्रॉल करने वाले रहें सावधान! इंस्टाग्राम के वर्क फ्रॉम होम ऑफर में कोलार की गृहणी फंसी, गंवाए 11 लाख रुपये

Bhopal Cyber Fraud Case: भोपाल के कोलार क्षेत्र में एक गृहणी के ऑनलाइन अमीर बनने के सपने ने उसे करोड़ों की ठगी के जाल में फंसा दिया. घर की जिम्मेदारियों और परिवार के बीच कुछ अतिरिक्त आमदनी की चाह में 25 वर्षीय दीपा टिलवानी ने इंस्टाग्राम पर एक वर्क फ्रॉम होम विज्ञापन देखा. विज्ञापन में दावा किया गया था कि छोटे-छोटे ऑनलाइन टास्क पूरे कर के घर बैठे हजारों रुपये कमाए जा सकते हैं. उन्होंने दिलचस्पी दिखाई और दिए गए लिंक पर क्लिक किया, जिसके बाद उन्हें टेलीग्राम चैनल से जोड़ा गया. वहां कई लोग पहले से मौजूद थे, जो टास्क पूरा कर भारी कमाई करने के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे.

शुरुआत में सब कुछ वैध लग रहा था. दीपा ने एक टास्क एप डाउनलोड किया और 1,100 रुपये जमा करके काम शुरू किया. कुछ सेकंड में टास्क पूरा हुआ तो एप में 200 रुपये का मुनाफा दिखा और उनके खाते में 1,300 रुपये ट्रांसफर हो गए. इससे उनका भरोसा और बढ़ गया. उन्होंने लगातार तीन-चार टास्क पूरे किए, जिनमें हर बार लाभ हुआ. लेकिन जल्द ही जाल बिछाया गया. एक टास्क फेल घोषित कर दिया गया और कहा गया कि अगले टास्क को पूरा करने के लिए बड़ी राशि निवेश करनी होगी.

एप अचानक से बंद हो गया था

धीरे-धीरे टास्क फेल होने लगे और उनसे बार-बार अधिक रकम जमा कराने को कहा गया. कभी सात हजार, कभी पचास हजार रुपये की डिमांड की गई. यह सिलसिला चलता रहा और दीपा को विश्वास दिलाया गया कि बड़ा टास्क पूरा करने पर पिछली सारी रकम वापस कर दी जाएगी. अपनी जमा पूंजी और रिश्तेदारों से उधार लेकर उन्होंने अगले सात दिनों में करीब 11 लाख रुपये निवेश कर दिए. लेकिन पैसा वापस नहीं आया और एप अचानक बंद हो गया. जब तक उन्हें ठगी का एहसास हुआ, तब तक उनका बैंक खाता खाली हो चुका था.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस मामले की कर रही जांच

महिला ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम सेल में दर्ज कराई है. पुलिस का कहना है कि यह "टास्क जॉब फ्रॉड" का एक संगठित नेटवर्क है, जो सोशल मीडिया और टेलीग्राम के जरिए लोगों को फंसाता है. एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान के अनुसार, इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जिनमें गृहणियों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं को टारगेट किया गया. फिलहाल पुलिस ठगी में इस्तेमाल हुए बैंक खातों की ट्रांजेक्शन डिटेल्स के आधार पर आरोपितों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और नागरिकों को इस तरह के ऑनलाइन झांसे से सतर्क रहने की सलाह दी है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP Breaking News in Hindi" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!