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Bhopal Gwalior Weather Update: मध्य प्रदेश में मानसून के आगमन से पहले प्री-मानसून गतिविधियां लगातार तेज हो गई हैं. प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई है. मौसम विभाग ने मंगलवार को भोपाल ग्वालियर समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
ग्वालियर में सोमवार शाम शहर में तेज और ठंडी हवाएं चलने के बाद मौसम बदल गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मंगलवार सुबह से ही तेज धूप और ज्यादा उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. तापमान में भले ही मामूली बदलाव हुआ हो, लेकिन हवा में मौजूद नमी के कारण लोगों को भीषण गर्मी महसूस हो रही है.
ग्वालियर में बढ़ी गर्मी
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को ग्वालियर का न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो मंगलवार सुबह तक बढ़कर 26.1 डिग्री सेल्सियस हो गया. हालांकि यह तापमान सामान्य से लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस कम था, लेकिन उमस के कारण गर्मी और भी ज्यादा महसूस हो रही थी.
Gwalior Ka Mausam
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा में नमी बढ़ने और स्थानीय मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने के कारण ग्वालियर सहित चंबल-ग्वालियर क्षेत्र में मौसम लगातार बदल रहा है. इसके चलते मंगलवार को तेज हवाएं चलने, आंधी-तूफान आने और हल्की बूंदाबांदी या कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है.
भोपाल का मौसम
आज सुबह से ही राजधानी भोपाल में आंधी और बारिश का दौर जारी रहा. इस दौरान शहर में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली. आंधी बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया है. तेज हवाओं और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली.
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