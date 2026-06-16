Add Zee Business As A Preferred Source
App

भोपाल-ग्वालियर में येलो अलर्ट, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें मौसम का पूरा अपडेट

Bhopal Gwalior Weather Update: मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. इस बीच मौसम विभाग ने भोपाल और ग्वालियर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

Written ByPooja
Published: Jun 16, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:06 PM IST
भोपाल-ग्वालियर में येलो अलर्ट, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें मौसम का पूरा अपडेट

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोपाल-ग्वालियर में येलो अलर्ट, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें पूरा अपडेट
bhopal weather forecast12 min ago
2
Twisha Sharma Case18 min ago
3
MP Board exam2 hrs ago
4
sidhi police3 hrs ago
5
Mohan Yadav3 hrs ago