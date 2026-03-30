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भोपाल में युवक की बेरहमी से हत्या, गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव, आरोपी पर ₹30,000 का इनाम

Bhopal News: भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के प्रभात चौराहे पर मामूली विवाद में विजय मेवाड़ा नामक युवक की गुप्ति मारकर निर्मम हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद राजधानी में तनाव फैल गया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 30, 2026, 01:52 PM IST
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भोपाल में युवक की बेरहमी से हत्या, गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव, आरोपी पर ₹30,000 का इनाम

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने एक गंभीर घटना का रूप ले लिया, जिसमें विजय मेवाड़ा नामक एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना प्रभात चौराहे पर हुई, जहां कहा-सुनी के दौरान आरोपी ने एक 'गुप्ती' से विजय के पेट और सीने पर कई बार वार किए. मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत हमीदिया अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस घटना से इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है.

गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव
जैसे ही विजय की मौत की खबर फैली नाराज स्थानीय निवासियों और 'सकल हिंदू समाज' के कार्यकर्ताओं ने अशोका गार्डन पुलिस थाने को घेर लिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया और न्याय की मांग करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए हमीदिया अस्पताल और अशोका गार्डन इलाकों में कई थानों से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

फरार आरोपी पर ₹30,000 का इनाम
तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने इस मामले में शामिल दो आरोपियों फरहान उर्फ ​​आरिश और इमरान को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, मुख्य आरोपी आसिफ कुरैशी उर्फ ​​'बम कांड' अभी भी फरार है. पुलिस ने इस फरार आरोपी पर ₹30,000 का इनाम घोषित किया है, और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हिंदू संगठन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं.

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हनुमान चालीसा का पाठ
रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक सुभाष कॉलोनी का रहने वाला था. हत्या के बाद लोगों की भीड़ अशोका गार्डन पुलिस स्टेशन का घेराव करने के लिए जमा हो गई. निवासियों ने सड़क जाम कर दिया, जबकि पुलिस फिलहाल स्थिति को शांत करने का प्रयास कर रही है. हिंदू समुदाय के सदस्यों ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जहां वे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं.

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