मरने से पहले युवक ने लगाया व्हाट्सएप स्टेटस, रात में भदभदा डैम में लगाई छलांग, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Man Committed Suicide In Bhopal: भोपाल में गुरुवार देर रात एक युवक ने भदभदा डैम में कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना करीब रात 10 बजे की बताई जा रही है. युवक अपनी दोपहिया वाहन से भदभदा डैम पहुंचा था और वहां से छलांग लगा दी. युवक के इस कदम से इलाके में मातम पसर गया है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक तलाशी अभियान चलाया गया. पुलिस ने डैम से युवक का शव बरामद कर लिया. मौके से युवक की दोपहिया वाहन भी जब्त की गई है.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

मृतक की पहचान 30 वर्षीय हेमंत राय के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेज दिया गया है. इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया स्टेटस

बताया जा रहा है कि युवक ने आत्महत्या से पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सुसाइड की जानकारी साझा की थी. मृतक ने लिखा 'मैं अपनी मर्जी से अपनी खुशी से सुसाइड कर रहा हूं मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है.' स्टेटस देखने के बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

युवक के इस कदम से परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल युवक ने आत्महत्या किन कारणों से की, इसका खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.