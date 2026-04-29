भोपाल में युवक के साथ घिनौनी हरकत, निर्वस्त्र कर राक्षसों की तरह पीटा; मुंह पर पेशाब कर पीने को कहा

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां तीन युवकों ने मिलकर पीड़ित के साथ बर्बता की है. ना सिर्फ पीड़ित के मुंह पर पेशाब कर उसे पीने के लिए कहा बल्कि उसे बेल्ट और थप्पड़ों से भी मारा गया. पीड़ित बार-बार हाथ जोड़कर दया की मिन्नतें मांग रहा था लेकिन आरोपियों ने इंसानियत को तार-तार कर दिया. इस पूरे घटना में एक नाबालिक भी शामिल है.

जेल से रिहा हुए थे आरोपी

जानकारी के अनुसार, मामला शबरी नगर का है जहां वर्चस्व की लड़ाई में कुछ बदमाशों ने एक युवक के साथ इंसानी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं. बदमाशों ने पहले पहले युवक को किडनैप किया फिर उसे रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह ले गए और वहां पर उसके साथ वो सब कुछ किया गया जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं. बता दें कि इस घटना में शामिल सभी आरोपी कुछ महीने पहले ही जेल से रिहा हुए थे.

युवक के मुंह पर किया टॉयलेट

जानकारी के मुताबिक, आरोपियों की पहचान प्रेम थापा, गट्टू पिस्टल और रोहित पंवार के रूप में हुई है जिन्होंने यश उर्फ भय्यू नाम के युवक को नंगा कर पीटा है. प्रेम थापा दो महीने पहले सेंट्रल जेल, भोपाल से रिहा हुआ था. रोहित पंवार 20 दिन पहले बच्चा (बाल संप्रेक्षण ग्रह) सिवनी जिले से रिहा हुआ था. गट्टू पिस्टल 10 दिन पहले सेंट्रल जेल से जमानत पर बाहर आया था. आरोपियों ने यश को पहले निर्वस्त्र किया फिर उसे लात, थप्पड़ और बल्ट से जमकर पीटा. इसके बाद उन्होंने पीड़ित को मुंह पर टॉयलेट किया और उसे पीने के लिए कहा. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में बदमाश जमकर गाली-गलौच करते भी सुनाई दे रहा हैं.

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इस वजह से हुई लड़ाई

मिली जानकारी के अनुसार, घटना दो दिन पुरानी है जो अब जाकर वायरल हुई है. पीड़ित युवक यश मजदूर है जिसपर पहले से ही अपराध दर्ज हैं. जांच में सामने आया कि यश, उमेश बम लहरी का शागिर्द है जो पहले से ही हत्या के मामले में जेल में बंद है. बदमाशों ने उमेश बम लहरी की गैंग को खत्म करने के लिए यश को पीटा था और दहशत फैलाने के लिए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया. घटना के बाद से आरोपी फरार हैं अवधेश कुमार गोस्वामी AD.CP ने कहा कि पूरी घटना की बारीकी से जांच की जा रही है जांच के बाद धाराओं में इजाफा किया जाएगा पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था. तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट: अनिल नगर 1, भोपाल

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