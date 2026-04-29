राजधानी में बेखौफ घूम रहे शातिर गुंडे, बदले की आग में युवक को किया निर्वस्त्र, फिर बेल्ट और लातों से पीटा

Bhopal News: राजधानी भोपाल में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां कुछ बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक युवक को अर्धनग्न कर दिया और बेल्ट और लातों से उसकी बेरहमी से पिटाई की. बताया जा रहा है कि यह घटना छोला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भानपुर इलाके में हुई. पीड़ित युवक कोटरा इलाके का रहने वाला है.इस पूरी वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

भाई का बदला लेने के लिए वारदात

जांच से पता चला है कि यह हमला 'बदला' लेने के मकसद से किया गया था. बताया जा रहा है कि पीड़ित ने पहले हमलावरों में से एक के भाई के साथ मारपीट की थी. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उस युवक पर हमला करने का मौका तब लपका जब उन्हें वह अकेला मिला. गंभीर बात यह है कि हमलावर कोई नए अपराधी नहीं, बल्कि पुराने और शातिर अपराधी हैं. इन आरोपियों के खिलाफ भोपाल के कमला नगर पुलिस स्टेशन में पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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बेल्ट और लातों से पीटा

इस घटना ने एक बार फिर राजधानी में पुलिस के खौफ पर सवालिया निशान लगा दिया है. अब इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें हमलावर को अर्धनग्न कर दिया और बेल्ट व लातों से उसकी बेरहमी से पिटाई की.

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