इश्क का अंजाम! भोपाल के युवक के साथ राजस्थान में हैवानियत, शराब की बोतल में पिलाई पेशाब

Bhopal News: राजधानी भोपाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें प्यार का भरोसा एक युवक के लिए मुसीबत बन गया. कोलार इलाके में रहने वाले 18 साल के युवक को उसकी प्रेमिका ने फोन कर राजस्थान के एक गांव बुलाया. युवक जैसे ही वहां पहुंचा, हालात अचानक बदल गए. युवती के परिजनों और गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा.

वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक के साथ जमकर मारपीट की गई. इतना ही नहीं, उसे जबरन एक शराब की बोतल से कुछ पिलाया. इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया. बताया जा रहा है कि बोतल में पेशाब भरा हुआ था. मारपीट का वीडियो बनाकर आरोपियों ने युवक के परिजनों को भेज दिया, जिससे परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है.

वीडियो देख पुलिस में दी शिकायत

वहीं वीडियो मिलने के बाद रविवार दोपहर युवक के परिजन भोपाल के कोलार थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी बात बताई. परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई कि किसी भी हाल में बेटे को सुरक्षित वापस लाया जाए. बताया जा रहा है कि युवक का प्रेम-प्रसंग के चलते राजस्थान के झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से मिलने गया था. करीब 15 दिन पहले युवती भोपाल आई थी और युवक के साथ रहने लगी थी. करीब दस दिन पहले युवती के परिजन भोपाल पहुंचे और समझाने के बाद उसे अपने साथ गांव ले गए.

Add Zee News as a Preferred Source

युवक को फोन कर घर बुलाया

तीन दिन पहले युवती ने फिर युवक को फोन किया और गांव बुलाया. भरोसा कर युवक राजस्थान पहुंच गया, लेकिन वहां पहले से साजिश रची जा चुकी थी. गांव पहुंचते ही युवती के परिजनों और कुछ ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और बंधक बना लिया. इसके बाद लगातार उसके साथ मारपीट की गई.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

इस मामले में कोलार थाने के टीआई संजय सोनी ने बताया कि घटना भले ही राजस्थान की है, लेकिन युवक को सुरक्षित निकालना पुलिस की पहली प्राथमिकता है. राजगढ़ पुलिस की एक टीम राजस्थान के लिए रवाना कर दी गई है और वहां की पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है. पुलिस का कहना है कि युवक को जल्द सुरक्षित मुक्त कराने के लिए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट