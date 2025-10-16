छत्तीसगढ़ में जारी है नक्सलियों का सरेंडर, अमित शाह बोले-नक्सल मुक्त हो रहा बस्तर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर का क्रम जारी है. बताया जा रहा है कि अब राज्य में अब तक सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर होने वाला है. जहां नक्सली कमांडर रूपेश समेत कई बड़े नक्सल कमांडर सरेंडर कर सकते हैं और वह अपने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटेंगे. जानकारी मिल रही है कि यह नक्सली सरेंडर करने के लिए जंगलों से निकलकर शहर की तरफ आना शुरू हो गए हैं, जो इंद्रवती नदी पार करके जगदलपुर या बीजापुर में सरेंडर करेंगे. इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नक्सलियों के सरेंडर होने की जानकारी दी है. वहीं नक्सलियों के सरेंडर को लेकर बीजापुर और दंतेवाड़ा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. माना जा रहा है कि रूपेश सहित करीब 130 से 140 नक्सली जगदलपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साव के सामने आत्मसमर्पण करेंगे. यह अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर माना जा रहा है, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तैयारी कर रहे हैं. वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा भी जगदलपुर पहुंच चुके हैं.

अमित शाह ने किया पोस्ट

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी नक्सलियों के सरेंडर पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा 'यह अत्यंत हर्ष की बात है कि एक समय आतंक का गढ़ रहे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को आज नक्सली हिंसा से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है. अब छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्हें हमारी सुरक्षा बल शीघ्र ही समाप्त कर देंगे. जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद से 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 1785 को गिरफ्तार किया गया है और 477 को न्यूट्रीलाइज किया गया है. यह 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतिबिम्ब है.

नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता! छत्तीसगढ़ में आज 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कल 27 ने हथियार डाले थे। महाराष्ट्र में भी कल 61 नक्सली हथियार त्याग कर मुख्यधारा में लौटे। पिछले दो दिनों में कुल 258 वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। हिंसा छोड़कर… — Amit Shah (@AmitShah) October 16, 2025

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी जानकारी

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों के पुनर्वास पर जानकारी देते हुए बताया 'पुनर्वास करने वाले नक्सलियों के लिए हम लाल कालीन बिछाकर स्वागत कर रहे हैं, जो नक्सली आज भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनका भी स्वागत किया जाएगा. मुख्यधारा में आकर नक्सलियों को जनता के बीच आना होगा. बस्तर की जनता लाल आतंक नहीं चाहती जो भी आत्मसमर्पण का कार्य होगा, वह जगदलपुर में ही आयोजित किया जाएगा.' सरेंडर की यह प्रक्रिया बस्तर के शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. डिप्टी मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी आज शाम तक जगदलपुर पहुंच जाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कल सुबह तक बस्तर पहुंचने की बात सामने आ रही है.

सुरक्षा इंतजाम पूरे

बताया जा रहा है कि यह छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर है. सरेंडर के बाद, इन नक्सलियों को पुनर्वास के जरिए सामाजिक एवं आर्थिक मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा ताकि क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो सके. सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, इंद्रावती नदी के पास सबसे ज्यादा सुरक्षा की गई है. ताकि यह आयोजन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक पूरा हो जाए.

हालांकि अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि रूपेश नक्सलियों का बड़ा प्रवक्ता माना जाता है, जो बड़ा नक्सली कमांडर है, ऐसे में उसका सरेंडर करना भी बड़ा काम माना जा रहा है.

रायपुर से सत्यप्रकाश की रिपोर्ट

