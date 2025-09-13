बस्तर में टूटी नक्सलियों की कमर, 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर, 7 माओवादी गिरफ्तार

बीजापुर। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. जहां काकेकोरमा के जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच शनिवार को मुठभेड़ हुई. इस दौरान 8 लाख रुपये का इनामी नक्सली अरुण मड़काम मारा गया. इसके साथ ही थाना बासागुड़ा और मोदकपाल पुलिस ने अलग-अलग कार्यवाही करते हुए एक लाख रुपये के इनामी नक्सली सहित कुल सात सक्रिय माओवादी आरोपियों को गिरफ्तार किया है,

मारा गया 8 लाख का इनामी नक्सली

बीजापुर जिले के काकेकोरमा के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान नक्सली अरुण मड़काम मारा गया. मड़काम पर 8 लाख रुपए का इनाम था. जो संगठन में सीवायपीसी (DVCM) मिलिट्री कंपनी नम्बर-02 के पद पर सक्रिय था. मड़काम सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना के एंटापाट गांव का रहने वाला था. सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल से 12 बोर बंदूक, बीजीएल लांचर, विस्फोटक सामग्री, स्कैनर सेट, सोलर प्लेट, माओवादी साहित्य, दवाइयाँ एवं अन्य नक्सल सामग्री बरामद की है.



अब तक 432 हार्डकोर नक्सली ढेर

बीजापुर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र यादव ने बताया कि माओवादी गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना पर डीआरजी, एटीएफ और कोबरा-202 की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इसी दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें इनामी नक्सली मारा गया. बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 में मिली निर्णायक बढ़त को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025 में भी नक्सल विरोधी अभियान लगातार तेज है. जनवरी 2024 से अब तक सुरक्षा बलों ने 432 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर किया है. उन्होंने कहा कि लगातार बारिश, दुर्गम जंगल और कठिन रास्तों जैसी चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बल पूरे समर्पण और साहस के साथ अभियान चला रहे हैं.

1 लाख के इनामी सहित 7 माओवादी गिरफ्तार

बीजापुर- जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. थाना बासागुड़ा और मोदकपाल पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये के इनामी नक्सली सहित कुल सात सक्रिय माओवादी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से विस्फोटक, बिजली का तार, कार्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज, पावर सोर्स बैटरी, जमीन खोदने के औजार और प्रतिबंधित माओवादी संगठन के शासन विरोधी प्रचार-प्रसार की सामग्री बरामद की गई है.

गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान इस प्रकार है-

थाना मोदकपाल अंतर्गत- गुड्डू कुड़ामी उर्फ पोकड़ी (पंगुड़ आरपीसी मिलिशिया कमांडर), उम्र 26 वर्ष, निवासी पंगुड़, थाना मोदकपाल, जिला बीजापुर इस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था.पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ थाना बासागुड़ा और मोदकपाल में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया गया है.

थाना बासागुड़ा की कार्यवाही में गिरफ्तार –

इरपा कोसा (मिलिशिया सदस्य), उम्र 23 वर्ष, निवासी नेण्ड्रा रेंगो पिड़गा (आरपीसी नेण्ड्रा कृषि शाखा सदस्य), उम्र 40 वर्ष, निवासी नेण्ड्रा मासोडपारा सन्ना कारम (मिलिशिया सदस्य), उम्र 20 वर्ष, निवासी पुजारीपारा नेण्ड्रा कोसा उर्फ राजू (सीएनएम सदस्य), उम्र 28 वर्ष, निवासी मासोडपारा नेण्ड्रा रेंगो गुट्टा (मिलिशिया सदस्य), उम्र 32 वर्ष, निवासी मासोडपारा नेण्ड्रा जोगो हेमला (मिलिशिया सदस्य), उम्र 32 वर्ष, निवासी मासोडपारा नेण्ड्रा

रिपोर्ट- पवन दुर्गम, डी मीडिया, बीजापुर

