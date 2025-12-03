Advertisement
बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा पर मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर, DRG के 3 जवान शहीद, 2 घायल

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को जवानों में मार गिराया है. 12 नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है. वहीं इस मुठभेड़ में 3 डीआरजी के जवान शहीद हो गए हैं, वहीं एक जवान घायल हैं. बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी. ने इसकी पुष्टि की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 03, 2025, 06:40 PM IST
7 Naxalites Killed In Bijapur-छत्तीसगढ़ के बीजापुर-दंतेवाड़ा बॉर्डर के पश्चिम बस्तर डिवीजन इलाके में एक जवानों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुई इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है. सुबह लगभग 9 बजे से शुरू हुए इस ऑपरेशन में मारे गए 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं. साथ ही, मुठभेड़ स्थल से SLR राइफलें, .303 राइफल और अन्य हथियार-गोला-बारूद भी जब्त किए गए हैं. 

नक्सलियों की पहचान बाकी
पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, जितेंद्र यादव ने बताया कि संयुक्त टीम, जिसमें DRG दंतेवाड़ा-बीजापुर, STF और CoBRA शामिल थीं. इन टीमों ने इलाके की सघन तलाशी के बाद नक्सलियों को धर दबोचा. शुरुआती फायरिंग के बाद मुठभेड़ रुक-रुककर जारी रही. मौके से भारी हथियारों और गोला-बारूद के साथ 12 शव बरामद गिए गए हैं. मारे गए नक्सलियों की पहचान अभी पूरी नहीं हो पाई है, उनकी शिनाख्त जारी है. 

DRG के 2 जवान शहीद
दूसरी ओर, इस संघर्ष में सुरक्षा बलों को भी बड़ी क्षति उठानी पड़ी. मुठभेड़ में DRG बीजापु के दो जवान शहीद हुए हैं, प्रधान आरक्षक मोनी वडाड़ी और आरक्षक दुकारू गोंडे, शहीद जवान रमेश सोड़ी, DRG बीजापुर. इसके अलावा एक जवान, सोमदेव यादव और एक अन्य जवान घायल हुआ है. घायल जवानों का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और उनकी हालत स्थित बताई जा रही है. 

सर्च ऑपरेशन जारी 
बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा के जंगल और दुर्गम इलाकों में अब तक ऑपरेशन लगातार जारी है. अतिरिक्त रिइन्फोर्समेंट टीमें भेज दी गई हैं, और जंगल को पूरी तरह से घेरने की कार्रवाई जा रही है. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज सुंदरराज पट्टलिंगम ने कहा कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, इसलिए विस्तृत जानकारी फिलहाल नहीं दी जा सकती. स्थिति सामान्य होने के बाद पूरा जानकारी दी जाएगी. 

कुछ दिन पहले मारा गया था हिड़मा
हाल ही में 18 नवंबर को मरेडमिल्ली जंगल में देश के सबसे खतरनाक नक्सली कमांडरों में से एक, माड़वी हिड़मा को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था. उस समय सिर्फ हिड़मा ही नहीं, बल्कि उसकी पत्नी राजे और चार अन्य नक्सलियों को भी ढेर किया गया था.

