2026 में नक्सलवाद पर पहला प्रहार! मुठभेड़ में दिलीप वेंडजा समेत 4 नक्सली ढेर, AK47 के साथ अन्य हथियार बरामद

Bijapur Encounter Update: बीजापुर जिले में नेशनल पार्क एरिया में साल 2026 की पहली नक्सली मुठभेड़ हुई. जिसमें  डीआरजी, कोबरा और एसटीएफ की टीम ने 4 माओवादी को ढेर कर दिया. वहीं मौके पर AK-47 समेत अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:36 PM IST
Bijapur Naxal Attack News: छत्तीसगढ़ में साल 2026 की पहली नक्सली मुठभेड़ बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में देखने को मिली है. जहां शनिवार को सुरक्षाबलों ने मट्टीमरका के जंगलों में कई बड़े नक्सलियों को घेर लिया. सुबह से ही जवानों और नक्सलियों के बीच लगातार फायरिंग होती रही. इस संयुक्त कार्रवाई को डीआरजी, कोबरा बटालियन और एसटीएफ की टीम ने अंजाम दिया. वहीं मुठभेड़ में 4 कुख्यात माओवादी मारे गए, जिससे इलाके में नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा की संयुक्त टीम को नेशनल पार्क क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी. इसी आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. अभियान के दौरान जवानों का नक्सलियों की एक बड़ी टुकड़ी से आमना-सामना हो गया. दोनों तरफ से सुबह से गोलीबारी चली. इस मुठभेड़ में चार नक्सली ढेर हुए, जिनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है. सुरक्षाबलों ने घटनास्थल से AK-47 और 303 राइफल जैसे हथियार भी बरामद किए हैं.

शवों के साथ भारी मात्र में हथियार बरामद
वहीं मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान डिवीसीएम दिलीप बेड़जा और एसीएम कोसा मांडवी के रूप में हुई है. सर्चिंग के दौरान शवों के साथ भारी मात्रा में हथियार और अन्य नक्सली सामग्री भी मिली है. बीजापुर एसपी डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि जिले के उत्तर-पश्चिमी जंगल और पहाड़ी इलाकों में माओवादियों की नेशनल पार्क एरिया कमेटी की मौजूदगी की सूचना पर यह अभियान चलाया गया था, जो सफल रहा.

नक्सली अभियान में बड़ी सफलता
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम ने मुठभेड़ को लेकर कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद सुरक्षाबलों ने साहस और प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि डीआरजी, कोबरा और एसटीएफ के जवान लगातार सशस्त्र माओवादी कैडरों के खिलाफ निर्णायक अभियान चला रहे हैं. यह मुठभेड़ नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है और आने वाले समय में ऐसे ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे.

रिपोर्टः अनूप अवस्थी, बीजापुर

