Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3015520
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, बीजापुर जिले से 7 माओवादी गिरफ्तार, टिफिन बम, डेटोनेटर समेत अन्य सामान बरामद

Bijapur Maoist Arrest: बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और कोबरा बल ने 7 माओवादी आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से टिफिन बम और विस्फोटक सामग्री बरामद कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 23, 2025, 04:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता
नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता

पवन दुर्गम, बीजापुरः नक्सल मोर्चे पर सुरक्षाबलों को फिर बड़ी सफलता मिली है. जिले के दो थानाक्षेत्रों में चलाए गए संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान पुलिस और कोबरा-210 की टीम ने कुल 7 माओवादी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई में विस्फोटक और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है, जिससे बड़ा हमला करने की साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है.

पहली कार्रवाई थाना नैमेड क्षेत्र के कांडका–जपेली जंगल में हुई, जहां संयुक्त टीम ने 5 सक्रिय माओवादी सदस्यों को पकड़ा. ये सभी भूमकाल आरपीसी से जुड़े होने के साथ मिलिशिया/जनताना सरकार/डीएकेएमएस जैसी नक्सली गतिविधियों में शामिल बताए गए हैं. इनके पास से टिफिन बम और कार्डेक्स वायर जैसे विस्फोटक उपकरण मिले हैं.

चेकिंग के दौरान कार्रवाई
दूसरी कार्रवाई भोपालपटनम् थाना क्षेत्र में मट्टीमरका मार्ग पर की गई, जहां एमसीपी चेकिंग के दौरान 2 माओवादी सहयोगियों को दबोचा गया. दोनों के पास से टिफिन बम, डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक वायर व कोर्डेक्स वायर बरामद किया गया है. प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने नक्सल संगठन को सामग्री सप्लाई करने की बात कबूल की है.

Add Zee News as a Preferred Source

अभियान जारी रहेगा
पुलिस प्रशासन ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ पूरी कर ली गई है. कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. सुरक्षाबलों का कहना है कि अभियान आगे भी इसी सख्ती से जारी रहेगा, ताकि नक्सली नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bijapur news

Trending news

Chhindwara News
झोलाछाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई! दो अवैध क्लीनिक सील, एक्सपायरी दवाएं भी बरामद
bina news
इन मार्गों पर रद्द रहेंगी दर्जन भर ट्रेन, कई मार्गों पर रूट बदले...
Alirajpur news
एमपी के सबसे गरीब जिले में धर्मांतरण का खेल! 50 महिलाओं को दी जान से मारने की धमकी
cg raipur news
अभद्र टिप्पणी का मामला, बेंगलुरु में अमित बघेल पर 12वीं FIR, गिरफ्तारी की मांग तेज..
sagar news
सागर में भीषण हादसा, बस ने बाइक को मारी टक्कर; एक ही परिवार के चार युवकों की मौत
ACB
शराब-DMF घोटाले में बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में EOW और ACB ने मारा छापा...
bhopal news
MP में कैसी चल रही SIR प्रक्रिया? सीहोर, अशोकनगर जैसे छोटे जिलों ने किया कमाल
chhattisgarh news
छग में खुद का घर चाहिए? राज्य स्तरीय आवास मेले में बंपर डिस्काउंट! मिलेंगी कई सुविधा
Barwani News
बड़वानी में चौंकाने वाला हादसा, बच्ची के कंधे के आर-पार घुसा सरिया; देखकर लोग हैरान
mp news
MP में हैदराबाद से 36,600 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, 27,800 लोगों को मिलेगी जॉब, जानें