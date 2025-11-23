नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, बीजापुर जिले से 7 माओवादी गिरफ्तार, टिफिन बम, डेटोनेटर समेत अन्य सामान बरामद

पवन दुर्गम, बीजापुरः नक्सल मोर्चे पर सुरक्षाबलों को फिर बड़ी सफलता मिली है. जिले के दो थानाक्षेत्रों में चलाए गए संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान पुलिस और कोबरा-210 की टीम ने कुल 7 माओवादी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई में विस्फोटक और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है, जिससे बड़ा हमला करने की साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है.

पहली कार्रवाई थाना नैमेड क्षेत्र के कांडका–जपेली जंगल में हुई, जहां संयुक्त टीम ने 5 सक्रिय माओवादी सदस्यों को पकड़ा. ये सभी भूमकाल आरपीसी से जुड़े होने के साथ मिलिशिया/जनताना सरकार/डीएकेएमएस जैसी नक्सली गतिविधियों में शामिल बताए गए हैं. इनके पास से टिफिन बम और कार्डेक्स वायर जैसे विस्फोटक उपकरण मिले हैं.

चेकिंग के दौरान कार्रवाई

दूसरी कार्रवाई भोपालपटनम् थाना क्षेत्र में मट्टीमरका मार्ग पर की गई, जहां एमसीपी चेकिंग के दौरान 2 माओवादी सहयोगियों को दबोचा गया. दोनों के पास से टिफिन बम, डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक वायर व कोर्डेक्स वायर बरामद किया गया है. प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने नक्सल संगठन को सामग्री सप्लाई करने की बात कबूल की है.

अभियान जारी रहेगा

पुलिस प्रशासन ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ पूरी कर ली गई है. कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. सुरक्षाबलों का कहना है कि अभियान आगे भी इसी सख्ती से जारी रहेगा, ताकि नक्सली नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके.

