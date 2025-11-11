Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2997426
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों और नक्सलियों में मुठभेड़, कई नक्सली के मारे जाने की खबर

Naxalites Encounter: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है, यहां कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुरक्षाबलों और नक्सलियों में मुठभेड़
सुरक्षाबलों और नक्सलियों में मुठभेड़

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है. बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में जवानों ने बड़ी संख्या में नक्सलियों को घेर रखा है, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि यहां सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के कुछ टॉप कमांडरों को घेर रखा है, बीजापुर जिले के एसपी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, हालांकि अभी कितने नक्सली मारे गए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन सुरक्षाबलों और पुलिस के जवानों ने यह पूरा इलाका घेर रखा है. 

नक्सलियों को घेरा 

बीजापुर जिले के एसपी डॉ. जितेन्द्र यादव की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर नेशनल पार्क के पास यह मुठभेड़ चल रही है, यह इलाका छत्तीसगढ़ के बीजापुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से लगा है, जहां सुरक्षाबलों और पुलिस का ऑपरेशन जारी है, बताया जा रहा है कि यहां कुछ नक्सलियों को भी ढेर किया गया है, लेकिन संख्या सर्चिंग के बाद ही सामने आएगी, फिलहाल बताया जा रहा है कि यहां सुरक्षाबलों ने बड़े नक्सलियों को घेर रखा है, जहां दोनों तरफ से फायरिंग जारी है. वहीं पुलिस भी अलर्ट पर इलाके में बनी हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि इस साल बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है तो कई बड़े नक्सली कमांडर भी इस बार मारे गए हैं. ऐसे में बस्तर के जिलों में फिलहाल सुरक्षाबल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं. 

हिडमा की मां से मिले थे विजय शर्मा 

नक्सलियों के खात्मे के लिए दोनों तरफ से लगातार काम किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों के टॉप कमांडर हिडमा के गांव पूवर्ती जाकर उनकी मां से मुलाकात की थी, जहां विजय शर्मा ने हिडमा से हथियार डालकर सरेंडर करने की अपील उनकी मां से की थी, इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की थी और गांव के लोगों से भी मुलाकात की थी.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट, अंबिकापुर में 8 डिग्री पारा, ये जिले ठंडे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

naxalites encounterChhattisgarh Naxalites Encounter

Trending news

bhopal news
भोपाल में पुलिस ने 3 किन्नरों को क्यों किया गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला
bhopal news
'खुशबू के गर्भ में मेरा ही बच्चा था...' भोपाल मॉडल की मौत में बड़ा खुलासा
khandwa news
आमिर खान ने इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन धर्म, कहा- अब महादेव का चौकीदार बनूंगा
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में लगेगा राज्य का सबसे बड़ा आवास मेला, सस्ते मकान की होगी सुविधा
mp news
भूखी बच्ची कचरे से खा रही खाना, कूड़े में ढूंढ़कर मिटाई भूख, झकझोर देगी ये तस्वीर
raipur news
डॉग स्क्वायड की तैनाती, संदिग्धों की तलाशी; दिल्ली ब्लास्ट के बाद रायपुर में अलर्ट
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद इंदौर में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में बढ़ी पुलिस निगरानी
bhopal aiims
भोपाल एम्स में शुरू हुई स्मार्ट सुविधा, मरीजों को बड़ी राहत
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट में 11 की मौत, 24 घायल, एमपी-छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट
MP police news
अब नए लुक में दिखेगी एमपी पुलिस! कड़ाके की ठंड में बदली गई वर्दी, आदेश जारी