Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3050599
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

नक्सलियों ने जंगल के बीच बना रखी थी राइफल फैक्ट्री, CRPF ने किया धवस्त; भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद

CRPF action in Bijapur: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर के मीनागट्टा गांव में क्सलियों की एक राइफल फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर ध्वस्त किया है और बड़ी मात्रा में हथियार, उपकरण और विस्फोटक सामग्री बरामद किए हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Dec 23, 2025, 01:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नक्सलियों ने जंगल के बीच बना रखी थी राइफल फैक्ट्री, CRPF ने किया धवस्त; भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद

Naxalite arms factory: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है. विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर 150 बटालियन सीआरपीएफ ने मीनागट्टा गांव में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन (सीएएसओ) शुरू किया और नक्सलियों की एक राइफल फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर ध्वस्त किया. कमांडेंट के मार्गदर्शन में सहायक कमांडेंट रौशन झा और अजय कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान घने जंगलों के बीच सुरक्षा बलों ने एक बड़े नक्सली ठिकाने और संदिग्ध राइफल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया.

भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद

अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार, उपकरण और विस्फोटक सामग्री बरामद की. इनमें आठ सिंगल शॉट राइफलें, आठ वीएचएफ सेट, वेल्डिंग तथा कटिंग मशीनें, भारी मात्रा में आईईडी बनाने में उपयोग होने वाला सामान, एएनएफओ, कॉर्डेक्स, डेटोनेटर, नक्सली वर्दी और माओवादी साहित्य शामिल है. भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी से संकेत मिलता है कि यह ठिकाना नक्सलियों की हथियार निर्माण और विस्फोटक तैयार करने की महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र था.

Add Zee News as a Preferred Source

चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ऑपरेशन को दिया अंजाम

जवानों के लिए यह ऑपरेशन आसान नहीं था और उन्होंने इसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अंजाम दिया. घने और दुर्गम जंगलों के बीच पेशेवर तरीके से कार्रवाई करते हुए जवानों ने ठिकाने को नष्ट किया और सुरक्षित एफओबी पलागुड़ा लौट आए. इस ऑपरेशन के जरिए सुरक्षा बल ने नक्सलियों की एक बड़ी योजना को विफल कर दिया.

सीआरपीएफ ने दोहराया है कि वह मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के अपने संकल्प पर कायम है. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए मार्च 2026 की तारीख तय की है. सुरक्षा बलों का मानना है कि हथियार निर्माण और आईईडी तैयार करने वाले ठिकानों को ध्वस्त करने से नक्सल गतिविधियों पर प्रहार होगा. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

TAGS

CRPFNaxaliteBijapur

Trending news

CRPF
नक्सलियों ने जंगल के बीच बना रखी थी राइफल फैक्ट्री, CRPF ने किया धवस्त
gwalior news
शादी में रोड़ा बन रही थी गर्लफ्रेंड, ग्वालियर में आशिक ने घर में घुसकर मारी गोली
Mahakal Baba
महाकाल मंदिर में नए साल पर विशेष व्यवस्था, भस्म आरती की ऑफलाइन बुकिंग बंद...
damoh raod accident
तेज रफ्तार ने ली जान: दमोह-छतरपुर हाईवे पर भीषण हादसा, कांग्रेस नेता समेत 3 की मौत
jp nadda in betul
MP को मिलेंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज, बैतूल में जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत...
cm mohan yadav
महेश्वर को बड़ी सौगात: HAM मॉडल पर बनेगा बड़वाह-धामनोद 4 लेन, कैबिनेट ने दी मंजूरी..
Bilaspur Rape News
दोस्ती, प्यार फिर न्यूड वीडियो मंगाकर करने लगा ब्लैकमेल, दिल दहला देने वाली है कहानी
Cancer treatment
जहां बच्चों को मौत से वापस लाया गया जबलपुर के इस वार्ड ने कैंसर को घुटनों पर ला दिया
MP Voter List Revision
एमपी में SIR का पहला चरण पूरा, वोटर लिस्ट से 41 लाख लोगों के कटे नाम
ujjain news
आखिर कैसे होता है लव जिहाद? उज्जैन में ज्योतिषियों ने बताया सब, ऐसे करें बचाव