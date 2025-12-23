नक्सलियों ने जंगल के बीच बना रखी थी राइफल फैक्ट्री, CRPF ने किया धवस्त; भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद

Naxalite arms factory: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है. विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर 150 बटालियन सीआरपीएफ ने मीनागट्टा गांव में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन (सीएएसओ) शुरू किया और नक्सलियों की एक राइफल फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर ध्वस्त किया. कमांडेंट के मार्गदर्शन में सहायक कमांडेंट रौशन झा और अजय कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान घने जंगलों के बीच सुरक्षा बलों ने एक बड़े नक्सली ठिकाने और संदिग्ध राइफल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया.

भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद

अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार, उपकरण और विस्फोटक सामग्री बरामद की. इनमें आठ सिंगल शॉट राइफलें, आठ वीएचएफ सेट, वेल्डिंग तथा कटिंग मशीनें, भारी मात्रा में आईईडी बनाने में उपयोग होने वाला सामान, एएनएफओ, कॉर्डेक्स, डेटोनेटर, नक्सली वर्दी और माओवादी साहित्य शामिल है. भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी से संकेत मिलता है कि यह ठिकाना नक्सलियों की हथियार निर्माण और विस्फोटक तैयार करने की महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र था.

Based on specific intel, 150 Bn @crpfindia launched a CASO in Minagatta village on 20.12.25. Troops led by Shri Raushan Jha, AC & Shri Ajay Kumar, AC under Commandant's guidance unearthed a major Naxal hideout & suspected rifle factory.

— CRPF(@crpfindia) December 22, 2025

चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ऑपरेशन को दिया अंजाम

जवानों के लिए यह ऑपरेशन आसान नहीं था और उन्होंने इसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अंजाम दिया. घने और दुर्गम जंगलों के बीच पेशेवर तरीके से कार्रवाई करते हुए जवानों ने ठिकाने को नष्ट किया और सुरक्षित एफओबी पलागुड़ा लौट आए. इस ऑपरेशन के जरिए सुरक्षा बल ने नक्सलियों की एक बड़ी योजना को विफल कर दिया.

सीआरपीएफ ने दोहराया है कि वह मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के अपने संकल्प पर कायम है. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए मार्च 2026 की तारीख तय की है. सुरक्षा बलों का मानना है कि हथियार निर्माण और आईईडी तैयार करने वाले ठिकानों को ध्वस्त करने से नक्सल गतिविधियों पर प्रहार होगा. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)