बीजापुर में नक्सलियों पर बड़ी चोट, CRPF ने पकड़ी हथियारों की फैक्ट्री, टूटेगी सप्लाई

Karregutta Hill in Bijapur: दुर्गम पहाड़ी और घने जंगलों के बीच माओवादियों के स्थायी ठिकाने की योजना को सीआरपीएफ ने करारा झटका दिया है. क्योंकि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आने वाले कर्रेगुट्टा के पहाड़ों में 204 कोबरा बटालियन 196वीं बटालियन के जवानों ने नक्सलियों के हथियारों की बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है. जहां से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है. बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री नक्सलियों के हथियारों की बड़ी सप्लाई चैन थी. जिसके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है. ऐसे में सुरक्षाबलों के लिए नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता माना जा रहा है.

सर्च पर निकले थे जवान

बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों की टीम सर्च पर निकली थी, जहां जांच के दौरान नक्सलियों की यह हथियार फैक्ट्री कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर मिली है. यहां नक्सली हथियार बनाने का काम करते थे और इन्ही हथियारों को बस्तर में सप्लाई किया जाता था. यहां पर विस्फोटक और हथियार बनाने वाला सामान बड़ी संख्या में मिला है, जिसमें फायरिंग पिन, ट्रिगर तथा वर्कशॉप टूल्स भी शामिल है, जिससे नक्सली हथियार बनाते थे और फिर इसे ही हिंसा में प्रयोग किया जाता था. ऐसे में इस फैक्ट्री का पकड़ा जाना सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे नक्सलियों के हथियारों की एक और चैन टूट जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा बलों का कहना है कि नक्सलियों के तकनीकी और लॉजिस्टिक नेटवर्क को यह बड़ा झटका है, क्योंकि वह अब आधुनिक हथियार बनाने की कोशिश में भी जुटे थे, लेकिन यह फैक्ट्री पकड़े जाने से उनकी जंगल में हथियारों की आपूर्ति टूटेगी, जिससे उन्हें ज्यादा दिनों तक अब जंगल में छिपना मुश्किल होगा. क्योंकि सुरक्षाबलों की तरफ से लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ को पहली 8 लेन सड़क की सौगात, रायपुर-बिलासपुर यात्रा होगी आसान...

टूट रही नक्सलियों की कमर

बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ बस्तर में लगातार अभियान चल रहा है. अब तक नक्सलियों के 16 ठिकानों पर सुरक्षाबलों ने छापा मारा है. जहां बड़ी संख्या में हथियार पकड़े हैं. जंगल और पहाड़ों में नक्सली जगह-जगह रायफल और हथियार बनाए जाते थे, ऐसे में जब नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ तो फिर जगह-जगह जंगलों में झापे मारकर नक्सलियों के हथियार पकड़े गए हैं. जबकि अब बीजापुर जिले में भी यह बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है.

सरेंडर भी जारी

एक तरफ जहां नक्सलियों की हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों का सरेंडर भी जारी है. उड़ीसा जिले के मलकानगिरी में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें ज्यादातर बस्तर के नक्सली है. सभी ने उड़ीसा पुलिस के सामने हथियार डाल दिए, इन सभी नक्सलियों पर 1 करोड़ 84 लाख 25 हजार रुपए का इनाम था. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कई बड़े रैंक के हैं, जो अपने साथ ऑटोमैटिक हथियार लेकर पहुंचे थे. ऐसे में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों और पुलिस का अभियान अब सफल हो रहा है.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में सर्दी का डबल अटैक, कोहरे-शीतलहर से लोग परेशान, ओस जमकर बर्फ बनी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!