Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3062373
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

बीजापुर में जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सलियों के शव बरामद, दोनों तरफ से फायरिंग जारी

Bijapur News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच सुबह से भीषण मुठभेड़ जारी है. सुबह 5 बजे से शुरू हुई इस मुठभेड़ में अब तक दो माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीजापुर में जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सलियों के शव बरामद, दोनों तरफ से फायरिंग जारी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में शनिवार सुबह से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ जारी है. DRG की टीम ने दक्षिण बस्तर इलाके में हथियारबंद माओवादियों की मौजूदगी की खास जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. सुबह 5 बजे शुरू हुई इस मुठभेड़ में अब तक दो माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं. इलाके में सुरक्षाकर्मियों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग अभी भी जारी है. सुरक्षा कारणों और इसमें शामिल जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस समय कोई और संवेदनशील जानकारी शेयर नहीं की जा रही है. ऑपरेशन पूरा होने के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की जाएगी.

मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के शव बरामद
जिला मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को बीजापुर के दक्षिणी इलाके में बड़ी संख्या में हथियारबंद माओवादियों के होने की खुफिया जानकारी मिली थी. इसी जानकारी के आधार पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) की एक स्पेशल टीम को दक्षिण बस्तर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया. शनिवार सुबह करीब 5 बजे जब सुरक्षाकर्मी इलाके की घेराबंदी कर रहे थे, तभी माओवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की. मुठभेड़ वाली जगह से मिली शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने अब तक दो माओवादियों को मार गिराया है और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: बीजापुर में नक्सलियों पर बड़ी चोट, CRPF ने पकड़ी हथियारों की फैक्ट्री, टूटेगी सप्लाई

Add Zee News as a Preferred Source

 

रुक-रुक कर जारी है फायरिंग
रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनास्थल पर रुक-रुक कर फायरिंग जारी है. ऑपरेशन की संवेदनशीलता और मुश्किल इलाके को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभी तक इसमें शामिल कुल जवानों की संख्या या उनकी सही जगह का खुलासा नहीं किया है. इस ऑपरेशन को बस्तर इलाके में नक्सलियों के प्रभाव को कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही बरामद हथियारों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bijapur newschhattisgarh news

Trending news

bijapur news
बीजापुर में जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सलियों के शव बरामद
chhattisgarh news
आज है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोकपर्व छेरछेरा, क्यों मनाया जाता है ये त्योहार, जानिए
damoh news
आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बना न्यू दमोह! डर के साय में हिंदू परिवार...
narsinghpur news
पत्नी ने चाय बनाने से किया मना, पति ने चाकू से रेतकर कर दी हत्या, सनसनीखेज खुलासा
chhattisgarh news
चकाचक होंगी छत्तीसगढ़ की सड़कें, PM सड़क योजना के लिए ₹2200 करोड़ मंज़ूर
indore news
चेतावनी, देरी और ब्लेम गेम… इंदौर में 2 साल से चल रहा खिलवाड़! मौत का जिम्मेदार कौन?
woman murdered
अंधविश्वास बना हत्या की वजह, जादू-टोना के शक में महिला को उतारा मौत के घाट...
sagar news
ऑटो में छूटा गहनों से भरा बैग, खुद बैग लेकर SP ऑफिस पहुंचा ड्राइवर, फिर...
Contaminated water
इंदौर के बाद भोपाल पर भी खतरा? कई इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई...
bilaspur highcourt
भाई-भतीजावाद पर हाईकोर्ट का प्रहार, पटवारी से राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा रद्द