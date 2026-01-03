बीजापुर में जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सलियों के शव बरामद, दोनों तरफ से फायरिंग जारी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में शनिवार सुबह से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ जारी है. DRG की टीम ने दक्षिण बस्तर इलाके में हथियारबंद माओवादियों की मौजूदगी की खास जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. सुबह 5 बजे शुरू हुई इस मुठभेड़ में अब तक दो माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं. इलाके में सुरक्षाकर्मियों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग अभी भी जारी है. सुरक्षा कारणों और इसमें शामिल जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस समय कोई और संवेदनशील जानकारी शेयर नहीं की जा रही है. ऑपरेशन पूरा होने के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की जाएगी.

मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के शव बरामद

जिला मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को बीजापुर के दक्षिणी इलाके में बड़ी संख्या में हथियारबंद माओवादियों के होने की खुफिया जानकारी मिली थी. इसी जानकारी के आधार पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) की एक स्पेशल टीम को दक्षिण बस्तर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया. शनिवार सुबह करीब 5 बजे जब सुरक्षाकर्मी इलाके की घेराबंदी कर रहे थे, तभी माओवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की. मुठभेड़ वाली जगह से मिली शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने अब तक दो माओवादियों को मार गिराया है और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं.

रुक-रुक कर जारी है फायरिंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनास्थल पर रुक-रुक कर फायरिंग जारी है. ऑपरेशन की संवेदनशीलता और मुश्किल इलाके को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभी तक इसमें शामिल कुल जवानों की संख्या या उनकी सही जगह का खुलासा नहीं किया है. इस ऑपरेशन को बस्तर इलाके में नक्सलियों के प्रभाव को कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही बरामद हथियारों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी.

