बीजापुर में सुरक्षाबलों-नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कमांडर उधम सिंह के मारे जाने की खबर, AK-47 राइफल बरामद

Chhattisgarh Naxalite Encounter News:  बीजापुर के पेद्दागेलुर जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रही है. DRG और CRPF कोबरा कमांडो ने दक्षिण बस्तर के पेद्दागेलुर जंगल में मोर्चा संभाला हुआ है. इस मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली कमांडर उधम सिंह के मारे जाने की खबर है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 05, 2026, 12:16 PM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रही है.  साउथ बस्तर के पेद्दागेलूर जंगल में डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड (DRG) और CRPF कोबरा बटालियन के जवान इस ऑपरेशन का मोर्चा संभाले हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक मुठभेड़ में नक्सली कमांडर उधम सिंह के मारे जाने की खबर है. मौके से एक ऑटोमैटिक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है. यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर हो रही है. सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है.

लाटून नंबर 30 का कमांडर था उधम सिंह
मुठभेड़ के दौरान नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है. जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बलों ने नक्सली कमांडर उधम सिंह को मार गिराया है. घटनास्थल से एक ऑटोमैटिक AK-47 राइफल बरामद हुई, जिससे यह पुष्टि होती है कि मारा गया नक्सली आधुनिक हथियारों से लैस था. उधम सिंह DVCM रैंक का नक्सली था और वह जागूरगुंडा एरिया कमेटी का नेतृत्व करने के साथ-साथ प्लाटून नंबर 30 का कमांडर भी था.

छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़
यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर इलाके में तरेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत हो रही है. सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया है और दूसरे नक्सलियों की तलाश जारी है. इस ऑपरेशन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां ​​हाई अलर्ट पर हैं.

आज बड़ी संख्या में नक्सली करेंगे सरेंडर
इस बीच, बीजापुर ज़िले में नक्सल मोर्चे से एक बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि आज बड़ी संख्या में नक्सली अपने हथियारों के साथ सरेंडर करने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक इनमें उत्तर और दक्षिण बस्तर में सक्रिय कई बड़े नक्सली नेता भी शामिल हैं. सरेंडर दोपहर 12 बजे बस्तर IG सुंदरराज पी और बीजापुर SP जितेंद्र यादव के सामने होगा. इस घटनाक्रम को सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, और उम्मीद है कि इससे इलाके में नक्सली नेटवर्क कमजोर होगा और शांति बहाल करने की कोशिशों को मज़बूती मिलेगी.

