गश्त के समय गलती से पड़ा पैर, नीचे लगा था IED; विस्फोट में जवान घायल

IED Blast in Bijapur: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सोमवार को प्रेशर आईईडी विस्फोट में सुरक्षाबल का एक जवान घायल हो गया यह घटना भोपालपटनम थाना क्षेत्र के कंडलापर्ती गांव के जंगलों में उस समय हुई, जब सुरक्षा बलों की टीम एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन पर निकली हुई थी. घटना के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है और आईईडी ब्लास्ट के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

खतरे से बाहर है जवान

पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को सुरक्षा बलों की एक टीम इलाके में गश्त कर रही थी, तभी नक्सलियों द्वारा जमीन में छिपाकर लगाया गया प्रेशर आईईडी अचानक फट गया. इस धमाके में एक जवान घायल हो गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि जवान की हालत खतरे से बाहर है और उसे तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र (हायर सेंटर) में शिफ्ट किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- बड़ी नक्सली साजिश नाकाम! 10 किलो का IED बम बरामद, DRG और BDF की टीम ने किया डिफ्यूज़

नक्सलियों की कायरना हरकत

बस्तर संभाग के बीहड़ जंगलों में सक्रिय नक्सली अक्सर गश्त पर निकले जवानों को टारगेट करते हुए सड़कों और कच्चे रास्तों पर आईईडी बिछा देते हैं. ये विस्फोटक दिखने में बेहद साधारण होते हैं, लेकिन इनका नुकसान गंभीर होता है. इन आईईडी की चपेट में न केवल सुरक्षाबल आते हैं, बल्कि कई बार आसपास के ग्रामीण नागरिक भी शिकार हो चुके हैं.

2 दिन पहले भी 1 जवान हुआ था घायल

गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को भी बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का एक कमांडो आईईडी विस्फोट में घायल हो गया था. प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है. वहीं, सुरक्षाबलों के अधिकारी भी लगातार नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं. घायल जवान का इलाज जारी है और उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है. (इनपुट- न्यूज़ एजेसी आईएएनएस)