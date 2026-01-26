Advertisement
छत्तीसगढ़ में आजादी के बाद पहली बार यहां फहराया गया तिरंगा, 5000 फीट है ऊंचाई

Karregutta Hill Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में आजादी के बाद पहली बार कर्रेगुट्टा हिल्स पर 26 जनवरी मनाई गई. यहां शान से तिरंगा फहराया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़चढ़कर भाग लिया.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 26, 2026, 04:14 PM IST
कर्रेगुट्टा में पहली बार फहराया गया तिरंगा
कर्रेगुट्टा में पहली बार फहराया गया तिरंगा

Chhattisgarh 26 January Celebration: दशकों तक नक्सल हिंसा के साये में रहे बीजापुर जिले के अंदरूनी इलाकों में अब लोकतंत्र पूरी तरह से कायम हो चुका है. इस बार भी छत्तीसगढ़ में इतिहास रचा गया और पहली बार कर्रेगुट्टा हिल पर तिरंगा फहराया गया. क्योंकि माओवादियों का कोर एरिया माने जाने वाले कर्रेगुट्टा हिल्स जो करीब 5000 फीट ऊंचाई पर है, वहां आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया और 26 जनवरी मनाई गई. यहां बने नए सुरक्षा कैंप में जवानों ने ध्वजारोहण कर शान से तिरंगा फहराया. यह आयोजन लोकतंत्र की वापसी और शांति की ओर बढ़ते कदमों का सशक्त प्रतीक बना है. 

ग्रामीणों ने लिया हिस्सा

26 जनवरी 2026 को पहली बार जिले के कई सुदूर गांवों में गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ. जहां कभी राष्ट्रीय पर्व मनाना भी जोखिम भरा माना जाता था. वहां पर 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुरक्षा बलों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने मिलकर ध्वजारोहण किया. बच्चों और ग्रामीणों ने प्रभात फेरी निकाली और वंदे मातरम व जय हिंद के नारों से वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा. केंद्र व राज्य सरकार की समन्वित रणनीति, सुरक्षाबलों की निरंतर कार्रवाई और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से जिले के हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, जिसका असर अब यहां दिख रहा है. 

नए सुरक्षा कैंप बन रहे

15 अगस्त 2025 के बाद अब तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 31 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे प्रशासन और सुरक्षा की मजबूत मौजूदगी बनी है. इसी का परिणाम है कि इस साल 31 ऐसे नए गांव जुड़े, जहां पहली बार ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय पर्व मनाया. सुरक्षा कैंपों की स्थापना से न केवल कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि विकास कार्यों को भी गति मिली है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, संचार और बैंकिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं अब धीरे-धीरे दूरस्थ गांवों तक पहुंच रही हैं. सुरक्षा की भावना मजबूत होने से ग्रामीण स्वयं आगे बढ़कर राष्ट्रीय आयोजनों में भाग ले रहे हैं.

कभी लाल आतंक का साया था, वहां आज शांति और लोकतंत्र का उजाला दिखाई देने लगा है. गणतंत्र दिवस 2026 का यह आयोजन बीजापुर के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जो माओवाद के भय से मुक्त होते क्षेत्र और विकास की ओर बढ़ते बस्तर की कहानी कहता है. 

