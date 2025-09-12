ना कोई सरकारी बजट, ना कोई इंजीनियर, बीजापुर में आदिवासियों ने बनाया 50 मीटर लंबा झूलता हुआ पुल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2919376
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

ना कोई सरकारी बजट, ना कोई इंजीनियर, बीजापुर में आदिवासियों ने बनाया 50 मीटर लंबा झूलता हुआ पुल

Bijapur Hanging Bridge: बीजापुर जिले के लालपानी प्रभावित क्षेत्र के आदिवासियों ने करीब 8-10 मीटर ऊंची और करीब 50 मीटर लंबी पूल बना डाली. यह पुल सालों से चल रहा है और इसके सहारे ग्रामीण अपने आराध्य की पूजा करने जाते हैं. आइए जानते हैं इस अनोखे ब्रिज के बारे में...

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 04:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'लालपानी' पर बना हैंगिंग ब्रिज
'लालपानी' पर बना हैंगिंग ब्रिज

Bijapur News: बीजापुर और दंतेवाड़ा सीमा के बीच और NMDC कॉरपोरेशन के वेस्ट से उपजे लालपानी का दंश झेल रहे ग्रामीण अपने देवी धामी तक पहुँचने में खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साल में करीब करीब 5-6 महीने नदी में तेज बहाव और पानी ज़्यादा होने की वजह से हिरोली पटेल पारा के ग्रामीण अपने देवी देवताओं की पूजा करने नहीं जा पाते थे।

बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर, एनएमडीसी (NMDC) कॉरपोरेशन के खनन अवशेषों के चलते लालपानी की धारा ग्रामीणों के लिए समस्या बन गई थी. इसके चलते ग्रामीणों को अपने देवी धामी तक पहुंचने में खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. साल में करीब करीब 5-6 महीने नदी में तेज बहाव और पानी ज्यादा होने की वजह से हिरोली पटेल पारा के ग्रामीण अपने देवी देवताओं की पूजा करने नहीं जा पाते थे.

देसी इंजीनियरिंग का कमाल
"आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है" - इस कहावत को चरितार्थ करते हुए ग्रामीणों ने सरकारी मदद का इंतज़ार नहीं किया. उन्होंने अपनी पारंपरिक ज्ञान और देसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया. ग्रामीणों ने नदी से करीब 8-10 मीटर ऊपर और लगभग 50 मीटर लंबा एक 'हैंगिंग ब्रिज' बनाया. इस पुल का निर्माण मजबूत रस्सियों और लकड़ियों के सहारे किया गया है, जो देखने में तो जुगाड़ु लगता है, लेकिन सालों से इस गांव के लोग सुरक्षित अपने आराध्य की पूजा के लिए जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आस्था और लगन की मिसाल
स्थानीय ग्रामीणों से जब डी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि देवी-देवताओं की पूजा करना संभव बना दिया है. यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि ग्रामीणों की आस्था और एकजुटता का प्रतीक है. ग्रामीणों की यह एकता दिखाती है कि जब इंसान ठान ले, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है.

पवन दुर्गम, जी मीडिया, बीजापुर

ये भी पढ़ें- ये है एमपी का सबसे महंगा स्कूल, 13 लाख रुपए तक लगती है फीस, जानिए कैसे लें एडमिशन?

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

BijapurBijapur hanging bridge

Trending news

bhopal news
इस्लाम में केक काटकर जन्मदिन मनाना हराम और नाजायज... भड़के मौलाना ने जारी किया फतवा
Manoj Patel
संपत्ति 25 करोड़, 9 करोड़ लोन... 10वीं पास BJP विधायक की प्रॉपर्टी का लेखा-जोखा
damoh news
खाद की किल्लत के बाद अब किसानों पर नया संकट, सरकार के सामने रखी नई डिमांड
gariaband news
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दो और नक्सली ढेर, सुरक्षाबलों से मुठभेड़ जारी
mp news
एमपी में किसानों की फिर बढ़ी चिंता, उज्जैन में रिश्वतखोर डॉक्टर गिरफ्तार
cm ladli behna yojana
आज आएगी लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त, सीएम मोहन गैस सिलेंडर का भी भेजेंगे पैसा
census news
भारत में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, मध्य प्रदेश के तीन जिलों में होगा प्री टेस्ट
rajgarh news
महिला खाती है 50 रोटी, फिर भी लगी रहती है भूख, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे बीमारी
Chhattisgarh IPS Transfer
छत्तीसगढ़ में 6 IPS अधिकारियों का तबादला, देखिए किसे कौन-सी मिली जिम्मेदारी
murder case
बेवफाई के शक में गर्लफ्रेंड के सीने पर पेचकस से किए 51 वार, बॉयफ्रेंड को हुई उम्रकैद
;