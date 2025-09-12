ना कोई सरकारी बजट, ना कोई इंजीनियर, बीजापुर में आदिवासियों ने बनाया 50 मीटर लंबा झूलता हुआ पुल

Bijapur News: बीजापुर और दंतेवाड़ा सीमा के बीच और NMDC कॉरपोरेशन के वेस्ट से उपजे लालपानी का दंश झेल रहे ग्रामीण अपने देवी धामी तक पहुँचने में खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साल में करीब करीब 5-6 महीने नदी में तेज बहाव और पानी ज़्यादा होने की वजह से हिरोली पटेल पारा के ग्रामीण अपने देवी देवताओं की पूजा करने नहीं जा पाते थे।

बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर, एनएमडीसी (NMDC) कॉरपोरेशन के खनन अवशेषों के चलते लालपानी की धारा ग्रामीणों के लिए समस्या बन गई थी. इसके चलते ग्रामीणों को अपने देवी धामी तक पहुंचने में खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. साल में करीब करीब 5-6 महीने नदी में तेज बहाव और पानी ज्यादा होने की वजह से हिरोली पटेल पारा के ग्रामीण अपने देवी देवताओं की पूजा करने नहीं जा पाते थे.

देसी इंजीनियरिंग का कमाल

"आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है" - इस कहावत को चरितार्थ करते हुए ग्रामीणों ने सरकारी मदद का इंतज़ार नहीं किया. उन्होंने अपनी पारंपरिक ज्ञान और देसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया. ग्रामीणों ने नदी से करीब 8-10 मीटर ऊपर और लगभग 50 मीटर लंबा एक 'हैंगिंग ब्रिज' बनाया. इस पुल का निर्माण मजबूत रस्सियों और लकड़ियों के सहारे किया गया है, जो देखने में तो जुगाड़ु लगता है, लेकिन सालों से इस गांव के लोग सुरक्षित अपने आराध्य की पूजा के लिए जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आस्था और लगन की मिसाल

स्थानीय ग्रामीणों से जब डी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि देवी-देवताओं की पूजा करना संभव बना दिया है. यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि ग्रामीणों की आस्था और एकजुटता का प्रतीक है. ग्रामीणों की यह एकता दिखाती है कि जब इंसान ठान ले, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है.

पवन दुर्गम, जी मीडिया, बीजापुर

ये भी पढ़ें- ये है एमपी का सबसे महंगा स्कूल, 13 लाख रुपए तक लगती है फीस, जानिए कैसे लें एडमिशन?

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.